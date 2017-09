Astăzi, de la ora 21.15, doar la Antena 1, află cum decurge „Jaful Perfect 2”!!!

Antena 1 vă invită să urmăriți o super-producție în care vom regăsi câteva nume uriașe ale marelui ecran. Michael Caine, Mark Rufallo sau Morgan Freeman sunt protagoniștii unui thriller de senzație pe care-l puteți urmări în această seară, de la ora 21.15.

Cei patru călăreţi (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco şi noua adiţie Lizzy Caplan) se întorc, din 17 iunie, in Now You See Me: Jaful Perfect 2 cu o aventură formidabilă, ridicând iluzionismul la un cu totul alt nivel care va cuprinde întreaga planetă.



La doar un an după ce au păcălit FBI-ul şi au câştigat admiraţia publicului cu cele mai spectaculoase trucuri de magie, echipa se pregăteşte de o nouă performanţă inegalabilă cu scopul de a demonstra cruzimea unui periculos magnat din industria tehnologică.