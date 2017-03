”Ai reducere la tot ce nu-ți trebuie, atenițe! Ai noroc la bani dacă mori la prima pensie!” Despre iluzia libertății și sclavia societății de consum în ”R.S.R.”, noua piesă a lui Cheloo

”R.S.R.”, cea mai recentă piesă pe care Cheloo a lansat-o la începutul acestei săptămâni vine cu un mesaj ”pozitiv” de primăvară și de trezire a unei societăți care se întoarce în trecut.

Și care, în același timp, se degradează, pierzându-se în libertatea consumerismului ce o devorează de identitate și de putere.

”Oamenii nu realizează că ne îndreptăm către un comunism de consum deghizat în capitalism democratic”, spune Cheloo, pe care telespectatorii Antena 1 îl pot vedea în postura de jurat al emisiunii ”iUmor”, în fiecare duminică, de la 20:30

Melodia poate fi ascultata pe canalul Youtube Cheloo16Hz

”Libertatea e un mit nu fi uimit chiar m-am trezit

In clipa in care tara mea a devenit all you can eat

(...) Prostirea populatiei e o doctrina reala

Pentru orice pastila noua se inventeaza o boala

Ai reducere la tot ce nu-ti trebuie, atentie!

Ai noroc la bani daca mori la prima pensie”