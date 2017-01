Antonia, lansare de efect și videoclip incendiar. „Dor de tine” e fierbinte și e... bunăăăă!

Antonia lansează piesa Dor de tine, compusă de Irina Rimes și produsă de Alex Cotoi si DJ Sava, producător executiv. Piesa are un sound energic, fresh, iar versurile vorbesc despre o stare continuă de dor față de persoana iubita.

Antonia lansează piesa Dor de tine, cu videoclip oficial regizat și filmat de Khaled Mokhtar, cu care artista a mai lucrat pentru “Marabou”, dar și pentru “Gresesc”. În videoclip, apar ca personaje principale fetele de la Like One, cunoscute in mediul online de sute de mii de oameni care le apreciază videourile amuzante, dar și Laura Musuroaea, vlogger si blogger de beauty de peste 6 ani.