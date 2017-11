Asta-i cea mai tare piesă de pe Shazam din toate timpurile! A strâns deja 23 de milioane de căutări

Dacă nu ştiai până acum, deşi slabe şanse, Shazam este aplicaţia aceea genială care te salvează atunci când auzi o piesă şi vrei să ştii cum se numeşte. Iată care este cea mai căutată melodie din istorie

Deşi nu vă aşteptaţi, 23 de milioane din întreaga lume au căutat piesa "Wake Me Up" de la Avicii, lansată în anul 2013. Podiumul este completat de Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake şi a lor "Lean On" (21 de milioane) şi Gotye Feat. Kimbra - "Somebody That I Used To Know" (20 de milioane).