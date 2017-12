Bono, solistul trupei U2, concert surpriză într-o staţie de metrou din Berlin. Momentul în care călătorii îşi dau seama de ce întâmplă în jurul lor, genial!

U2 a oferit un concert spontan într-o stație de metrou din Berlin, după ce a călătorit pe linia U2, a indicat compania de transport public BVG, citată de DPA.

Doi membri ai trupei irlandeze — solistul Bono și chitaristul The Edge — s-au urcat într-un metrou U2 și au mers câteva stații. Ulterior, artiștii s-au dat jos la stația Deutsche Oper și au oferit un mini concert, spre surpriza călătorilor.

Trupa a interpretat piesele "Get Out Of Your Own Way", "Sunday Bloody Sunday" și "One".

BVG a încercat să transmită live evenimentul pe Facebook, însă din cauza unor probleme tehnice înregistrarea a fost difuzată ulterior.