Încă un RECORD doborât de "Despacito"! Piesa anului a detronat "Macarena": este de 15 săptămâni pe primul loc în Billboard

'Despacito', piesa cântărețului Luis Fonsi cu participarea lui Daddy Yankee și a lui Justin Bieber, s-a menținut pe primul loc pe lista Hot 100 Billboard a 15-a săptămână consecutivă și a depășit astfel recordul duetului spaniol Los Del Río din 1996, cu 'La Macarena'

Piesa scrisă de Fonsi alături de compozitoarea panameză Erika Ender mai are o săptămână pentru a egala poziția obținută de 'One Sweet Day', interpretată de Mariah Carey împreună cu trupa Boyz II Men, care la sfârșitul anului 1995 și începutul lui 1996 a dominat topul timp de 16 săptămâni consecutive.

Dacă va reuși această performanță, 'Despacito' va egala acest record istoric de a se menține pe primul loc 16 săptămâni la rând pe principala listă a "Bibliei muzicii".

'Despacito' este de asemenea single-ul care s-a menținut cel mai mult timp în topul Hot 100 din acest secol și a depășit deja hituri precum 'I will Always Love You', balada regretatei Whitney Houston din 1992; 'I'll Make Love to You', al trupei Boys II Men, din 1994, și 'Candle in the Wind', al lui Elton John, din 1997.

Popularitatea celui mai reprodus cântec pe 'streaming' din toate timpurile merge însă mai departe, 'Despacito' urcând pe primul loc în topurile unor țări precum Finlanda, Malaezia, Mexic, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia și Suedia.

Videoclipul piesei a atins 2,5 miliarde de vizualizări pe Youtube, fiind considerat cel mai rapid al doilea succes din istoria platformei. Până la acest moment, clipul a depășit 3,350 miliarde de reproduceri, fiind cel mai vizualizat pe acest site.

Este un record pe care hitul 'Gangnam Style', al sud-coreeanului PSY, l-a menținut timp de mulți ani, până când a fost detronat de Wiz Khalifa și Charlie Puth cu piesa 'See You Again', iar acum de 'Despacito'.