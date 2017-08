Jennifer Lopez a lansat melodia ”Ni Tu Ni Yo”, prima din noul său album în limba spaniolă

Articol scris de Raluca Oancea

Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez a lansat o noua melodie Ni Tu Ni Yo. Aceata face parte din noul sau album in limba spaniola. In primele zile de la lansare, videoclipul postat pe youtube a obtinut peste 8 milioane de vizualizari. Acesta este realizat in Florida, inspirand o atmosfera a anilor `70.

Clipul pune in lumina frumusetea cantaretei , dar vine si cu o surpriza, aparitia fostului ei sot, Marc Anthony care este chiar producatorul noului album al lui Jennifer. In videoclip, Marc si Jennifer se intalnesc cu un fotograf de care cantareata se va indragosti.

Ceea ce impresioneaza de-a lungul acestui clip sunt tinutele purtate de Jennifer Lopez. Atat rochia galbena creata de designerul Michael Costello asortata cu cercei in aceeasi nuanta , cat si celelalte creatii realizate cu aplicatii metalice, paiete sau din pietre pretioase pun in evidenta silueta perfecta, senzualitatea si frumusetea artistei.

Noul single este pe locul 4 in Top 40 melodii americane pe iTunes si pe locul 32 in topurile Billboard Hot Songs.