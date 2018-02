Tiri Michael vorbește despre acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse la concursul de muzică Eurovision. Artistul a ieșit la egalitate cu Feli.

"Este inspirată din balada lui Ciprian Porumbescu. Nu are cum să fie plagiat pentru că eu am spus că este inspirată. Nu are aceleaşi tonalităţi. Este o linie fină între a plagia şi a te inspira. Fiind compozitor eu ştiu clae ce am făcut acolo", a declarat artistul, despre scandalul iscat la Eurovision.