The Motans "VERSUS" Carla's Dreams?! Solistul vorbește pentru prima dată despre relația cu băieţii de la Carla's: "Da, îi cunosc!"

The Motans este cel mai nou nume din piața muzicală românească. Tânărul pe nume Denis, originar din Chișinău, are o istorie captivantă. Şi-a schimbat profesia de câteva ori, fiind angajat în poziții extrem de diferite una de cealaltă

Moldovenii de la KanKan au realizat un interviu în exclusivitate cu The Motans şi au aflat despre relaţia lor cu cei de la Carla's Dreams, despre începuturi şi viitor.

"Îi cunosc pe băieţii de la Carla's Dreams. Am făcut cunoştinţă cu ei după ce am ajuns la Global Records. Atunci abia formasem trupa The Motans. Lucrasem singur aproape un an, apoi mi-am dat seama că am nevoie de oameni buni, talentaţi şi de o formaţie", a spus Denis.

