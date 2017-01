WOW, ce veste! Bon Jovi se pregătește de un nou turneu și a făcut un anunț inedit, pe Facebook: Cine va cânta în deschiderea concertelor?

Trupa Bon Jovi a lansat un concurs online pentru a alege artiştii care vor cânta în deschiderea concertelor pe care le va susţine în cadrul turneului său nord-american din 2017, informează contactmusic.com, citat de news.ro

Jon Bon Jovi, solistul formaţiei americane, a anunţat acest concurs pe serviciul Facebook Live, marţi. Trupele care doresc să cânte în deschiderea concertelor Bon Jovi trebuie să îşi încarce videoclipurile pe site-ul trupei, pe pagina de Facebook a acesteia sau pe pagina de Facebook a companiei Live Nation, ce organizează turneului.

Apoi, directorii companiei Live Nation vor restrânge propunerile la o listă scurtă de 10 finalişti. Artistul sau trupa câştigătoare va fi ales de echipa de management a tripei Bon Jovi şi va cânta în deschiderea tuturor show-urilor pe care formaţia le va susţine în cadrul turneului ”This House Is Not For Sale” în 2017.

”Fiecare trupă mare îşi începe cariera prin a fi mică la început şi îşi sporeşte reputaţia cu fiecare concert pe care îl susţine”, a declarat Jon Bon Jovi, potrivit căruia competiţia reprezintă o modalitate prin care formaţia sa poate să le ajute pe viitoarele staruri ale muzicii rock.

”Aceasta a fost şansa care ne-a fost dată şi nouă, iar acum vrem să oferim la rândul nostru această şansă altor trupe. Dacă vă simţiţi pregătiţi să cântaţi pe scenele marilor stadioane, expediaţi-ne casetele cu înregistrările voastre şi fiţi alături de noi pentru a cânta în faţa celui mai bun public din industria muzicii rock”, a adăugat Jon Bon Jovi.

Noul concurs reprezintă cel mai recent demers întreprins de trupa Bon Jovi pentru a promova muzicienii locali în cadrul turneului ei nord-american. Bon Jovi a procedat într-o manieră similară şi a angajat trupe debutante pentru a cânta în deschiderea concertelor sale din turneele pe care le-a susţinut în 2006 şi în 2010.

Turneul ”This House Is Not For Sale” va debuta pe 8 februarie cu un concert în Greenville, în statul Carolina de Sud, va continua cu mai multe show-uri în Statele Unite şi în Canada şi se va încheia cu un spectacol în Toronto, pe 11 aprilie.