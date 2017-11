Ela Crăciun lansează primul ebook gratuit despre răcelile de sezon

Realizatoare a emisiunii "Numai de bine" (in fiecare duminica dimineata la Antena 3) și blogger de parenting, Ela Crăciun a lansat primul ebook gratuit ce tratează unul din cele mai dezbătute subiecte actuale: răcelile de sezon. Vedeta a apelat la medici cu experiență, de la care a aflat răspunsurile la cele mai frecvente întrebări ale mămicilor din România.

Ela Crăciun vine astfel în ajutorul părinților cu informații corecte, oferite de specialiști, pentru ca aceștia să nu mai preia informații eronate de pe forumuri și discuții pe rețelele de socializare.

Ebook-ul poate fi descărcat GRATUIT de pe linkul de mai jos:

https://www.elacraciun.ro/15-sfaturi-ale-medicilor-pediatri-pentru-prevenirea-si-tratarea-racelilor-de-sezon/

"Odată cu venirea toamnei, răcelile sunt aproape inevitabile iar noi trebuie sa le facem față așa cum știm. Sursa cea mai apropiată de informare pare a fi internetul sau grupurile de mămici de pe rețelele de socializare. Nu ne puține ori am văzut cum mămicile sunt îndemnate să folosească anumite tratamente sau produse care nu sunt recomndate de medicii pediatri. De aceea, am căutat cele mai frecvente întrebări despre răcelile de sezon chiar pe aceste grupuri și am decis să scriu acest ghid cu răspunsuri venite din partea specialiștitilor", declară Ela Crăciun.

Vedeta a întocmit lista celor mai des formulate întrebări pe această temă și a apelat la medici cu experiență pentru a afla răspunsurile corecte, informații pe care le-a inclus în primul său ebook.

Medicii care au oferit informațiile atât de valoroase sunt: Dr. Antonescu Irina – medic pediatru, Dr. Daniela Preoteasa – medic pediatru, Dr. Ruxandra Pleşea - medic specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, Psiholog Dana Dumitrache – doctorand în psihoterapie.

Printre subiectele de discuție abordate în acest ebook se află:

Care este diferența între gripă și răceală?

Cum se tratează răceala și gripa?

Care este cel mai eficient în tratament: medicamentele sau plantele?

Metode prin care să prevenim răcelile de sezon

Folosim antibioticul în răceală şi gripă?

Leacuri băbeşti, alternative la medicamentele de sinteză

Tusea : Tratament cu medicamente sau cu plante?

Aerosoli : În ce afecțiuni îi folosim?

Când răceala devine o urgență medicală?

Dieta copilului răcit

Cum și cât expunem copilul la mediul extern?

Stop răceală şi gripă pentru ceilalţi membrii ai familiei

Cu sau fără imunostimulatoare?