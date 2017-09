Surpriza zilei de joi! Cu Antena 1 mergi în culisele emisiunii „Te cunosc de undeva”, ca să ai parte de #100momenteBackstage!

Sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, se difuzează prima ediție a emisiunii “Te cunosc de undeva!” din cel de-al 12-lea sezon! Și Antena 1 ți-a pregătit o super surpriză, ca tu să ai parte de #100momenteBackstage!

Ai șansa unei vizite în culisele show-ului „Te cunosc de undeva”, fiindcă noi suntem „Mereu cu tine” și îți oferim #100momenteBackstage!

Antena 1 ți-a adus #10-deziledevară, o campanie prin care ți-am demonstrat că suntem „Mereu cu tine”. Am fost la film, ți-am făcut plinul de benzină, am băut limonadă împreună și acum am pregătit o altă surpriză: vom alege câștigătorul campaniei „ 100 de zile de vară ”! Norocosul va putea să își cunoască vedetele preferate din emisiunea „Te cunosc de undeva”, având astfel parte de #100momenteBackstage !

A început numărătoarea inversă pentru Adriana Trandafir, Ramona Bădescu, Lidia Buble, Anisia Gafton, Julie Mayaya, CRBL, Cezar Ouatu, Sebastian Muntean și Alin Pascal, concurenții noului sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”.

Cei nouă artiști și-au probat perucile și pantofii cu toc, și-au antrenat vocile, au participat la primele ore de antrenament cu profesorii de la canto, actorie și coregrafie și sunt nerăbdători să încerce sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, cele dintâi transformări pregătite pentru ei de ruleta personajelor.

Așadar, sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, ne vedem la „Te cunosc de undeva”!