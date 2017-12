Anton Joseph Banaghan a ajuns în galele live la ”X Factor”: ”Mulți oameni mi-au scris și m-au încurajat, mi-au spus că povestea mea i-a inspirat”

Participarea la ”X Factor” a adus o mulțime de schimbări în viața lui Anton Joseph Banaghan, tânărul de 23 de ani de origine română care a fost abandonat de părinți. Talentul său l-a ajutat să intre în prima gală live, difuzatã pe 15 decembrie, de la 20.00, la Antena 1, iar participarea la concurs a produs mai mult schimbări și în viața sa personală.

Anton și-a petrecut copilăria în diferite centre de plasament după ce a fost abandonat mai întâi de mama sa biologică, apoi și de către părinții adoptivi. Anton s-a născut la Suceva, în urmă cu 23 de ani, iar primii ani i-a petrecut într-un orfelinat din Iași, după ce mama sa l-a abandonat în spital.

O a doua șansă i s-a oferit abia la vârsta de trei ani, când au fost gata procedurile de adopție internațională, iar Anton a început o nouă viață în Irlanda, alături de părinții săi adoptivi. De la vârsta de 12 ani însă, acesta a ajuns din nou într-un centru de plasament din Irlanda.

”Am avut parte de multe încercări pe parcursul vieții și mi-au afectat comportamentul și modul de a gândi. Nu toate schimbările au fost în bine, ci am devenit agitat, am făcut și greșeli. Am încercat tot timpul să învăț din greșeli și să îmi îmbogățesc cunoștințele și personalitatea. Am practicat înot, baschet, hurling, iar sportul m-a ajutat să mă disciplinez, însă dragostea mea au fost dansul și muzica, povestește Anton.

În prezent, tânărul locuiește în Gran Cannaria, iar pasiunea sa este muzica, așa că și-a luat inima în dinți și s-a înscris la ”X Factor”, după ce, mai întâi, a încercat să își încheie ”afacerile” din trecut. Ceea ce nu și-a imaginat însă a fost că viața sa se va schimba complet după ce va urca pe scena ”X Factor”.

Anton și-a adunat toate emoțiile într-o melodie care i-a impresionat pe Delia, Ștefan Bănică jr, Horia Brenciu și Carla’s Dreams până la lacrimi și a trecut în etapa următoare nu doar cu patru voturi de încredere, ci și cu laudele juraților. Printre cei care i-au urmărit cu sufletul la gură povestea și reprezentația s-a numărat chiar și mama sa naturală, care apoi l-a contactat, iar după 23 de ani cei doi s-au văzut pentru prima dată față în față.

Din păcate, Anton nu păstrează acum legătura cu niciuna dintre familiile sale, ci se concentrează pe muzică și pe cariera pe care încearcă să și-o construiască de mai mulți ani.

”La început am ascultat foarte mult Sam Smith și Adele, ambii au avut o influență în ceea ce privește muzica pe care o cânt. Controlul, direcția și abilitatea de a-mi scrie propriile versuri s-au îmbunătățit cu cât îi ascultam mai mult. Inițial nu știam ce fac și părea totul bizar, dar am început să cânt în baruri, la karaoke, iar pe măsură ce făceam asta deveneam mai bun. Tocmai de aceea sunt fericit acum pentru orice ocazie de a urca pe o scenă și de a mă perfecționa”, mărturisește Anton entuziasmat de șansa pe care a avut-o la ”X Factor”.

În ceea ce privește avantajul său în concurs, Anton speră că emoția pe care vocea sa o transmite să cucerească inimile telespectatorilor. ”Mulți oameni mi-au scris și m-au încurajat, mi-au spus că povestea mea i-a inspirat. Sper că oamenii vor vedea și vor aprecia la mine dragostea mea pentru muzică, viață și oameni”, a mai spus acesta.

După dueluri, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au ales fiecare doar doi dintre cei patru concurenți care au trecut de Bootcamp, astfel că doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare.

Astfel, Anton Banaghan, Salvatore Pierluca, Jeremy Ragsdale, Katerina Biehu, Teodora Sava, Alina Mocanu, Flashback și Ad Libitum vor continua pregătirile pentru gala de pe 15 decembrie.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor din audiții. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa galelor următorul clasat.

Spectacolul ”X Factor” continuă cu cea de-a doua gală live duminică, 17 decembrie, de la 20.00, la Antena 1, când telespectatorii vor avea ocazia să își aleagă preferații și să îi voteze pentru a-i ajuta să se califice în MAREA FINALĂ de pe 22 decembrie.

