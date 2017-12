Concurenții au ajuns în Casa ”X Factor” și fac repetiții pentru galele live: "Am plâns când am aflat că am trecut mai departe"

Dacă ar fi crezut că emoțiile trăite în audiții, când au urcat pe scena ”X Factor” în fața celor patru jurați, au fost cele mai mari, greul abia a început pentru concurenții care au intrat în galale live. Aceștia au ajuns în casa ”X Factor” și au început un program intensiv de pregătire pentru ca reprezentațiile lor să fie cu adevărat spectaculoase în prima gală, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1.

Ajunși în casa ”X Factor”, într-un complex rezidențial din nordul Bucureștiului, Teodora Sava, Alina Mocanu, Anton Banaghan, Salvatore Pierluca, Katerina Biehu, Jeremy Ragsdale și membrii trupelor Flashback și Ad Libitum au fost încadrați într-un program riguros. Chiar și așa, pe lângă ore de canto, vizită la stiliști și repetiții, aceștia se distrează și încearcă să se cunoască mai bine unii pe ceilalți.

Concurenții care au ajuns în galele live își pregătesc singuri mesele, socializează și, de cele mai multe ori, serile se încheie în mini-concerte improvizate în casa ”X Factor”.

Niciunul nu uită însă miza importantă a acestei experiențe, așa că încearcă să fie în cea mai bună formă în prima gală, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1.

”Când Horia Brenciu a anunțat că voi intra în gale cred că am plâns. Această șansă e mai mult decât am visat și știu că am mai multă experiență decât ceilalți concurenți, dar nu cred că acesta este un avantaj. Dacă telespectatorii vor fi de părere că sunt prea experimentat, nu mă vor vota. Aș vrea să am ocazia să îmi arăt aprecierea și respectul față de această țară prin cuvintele și muzica mea”, a spus Jeremy Ragsdale, americanul care este în echipa Brenciu alături de Katerina Biehu, din Ucraina. ”Sunt super fericită! Pentru mine este prima mare scenă și sunt foarte entuziasmată pentru fiecare pas mai departe . O să fac totul la maximum căci sunt oameni care cred în mine și asta e cel mai important”, promite și Katerina.

Și în echipa Deliei emoțiile și-au făcut loc în inimile celor două fete. ”Nu mă așteptam să trec în galele live, deși mi-am dorit foarte mult. Ascultându-le însă pe colegele mele, nu credeam că este posibil. Eu am niște probleme de încredere și cred că acesta este motivul pentru care mi s-a părut de nerealizat acest lucru”, a mărturisit Alina Mocanu, în timp ce Teodora Sava încă retrăiește acel moment. ”Am trăit o fericire imensă! Și acum când îmi amintesc, încep să râd și să am emoții. Îmi doresc să ajung la inimile pulicului cu vocea mea”, își amintește Teodora.

Ștefan Bănică a încercat să se apropie de cei doi băieți din trupa sa și să le ofere tot suportul de care au nevoie. ”Ștefan m-a sfătuit să am încredere în mine și în momentul meu și asta am făcut. Momentul în care am aflat că am trecut în galele live a fost cu adevărat înălțător și am visat mult timp la el”, își amintește emoționat Anton Banaghan. Și pentru colegul său din echipa Bănică, miza este una extrem de mare. ”După toate sacrificiile pe care le-am făcut, faptul că am ajuns până în această etapă îmi dă mari satisfacții. E o victorie pentru mine și pentru cei dragi mie, care au crezut în mine în tot acest timp”, spune și Pierluca Salvatore.

Și grupurile lui Carla’s Dreams, iau această perioadă din viața lor foarte în serios și speră să acumuleze cât mai multă experiență. ”Am simțit parcă am bătut la o ușă și, după a doua oară, ea s-a deschis. Dar înăuntru era foarte întuneric și nu știam ce să mă aștept să găsesc acolo. Sper ca stăruința mea de a simți ceea ce cânt mă va ajuta să fiu sprijinit de oameni”, a mărturisit Danil Murzac, unul dintre cei trei membri ai trupei Flashback. Danil, dar și colegii săi Max Fall și Ștefan Condrea au mai fost la ”X Factor”, așa că speră ca acum să își ia revanșa.

Flashback și Ad Libitum au reușit să lege o prietenie strânsă, chiar dacă știu că în prima gală mentorul lor va fi nevoit să aleagă doar o trupă care să rămână în concurs, iar cealaltă va intra la votul publicului pentru a fi salvată. ”Cred că ceea ce facem noi place publicului și mi-aș dori ca piesele cărora le dăm viață și carisma noastră să ne ajute să ajungem în marea finală”, spune Vlad Morar, unul dintre cei patru componenți ai trupei Ad Libitum.

După dueluri, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au ales fiecare doar doi dintre cei patru concurenți care au trecut de Bootcamp, astfel că doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare.

Astfel, Anton Banaghan, Salvatore Pierluca, Jeremy Ragsdale, Katerina Biehu, Teodora Sava, Alina Mocanu, Flashback și Ad Libitum vor continua pregătirile pentru gala de pe 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor, iar dacă acesta este unul dintre cei opt finaliști, se califică în etapa galelor următorul clasat.

Spectacolul ”X Factor” continuă cu cea de-a doua gală live duminică, 17 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1, când telespectatorii vor avea ocazia să își aleagă preferații și să îi voteze pentru a-i ajuta să se califice în MAREA FINALĂ de pe 22 decembrie, de la ora 20.00.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu pierde cele mai tari editii X Factor! Le poti urmări LIVE oricand pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!