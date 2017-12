Emoțiile au culminat seara trecută în prima gală, atât pentru concurenți, cât și pentru jurați! Ad Libitum s-au sacrificat pentru adversarii lor la ”X Factor”

La trei luni de la prima ediție de audiții din cel de-al șaptelea sezon ”X Factor”, emoțiile au culminat seara trecută pentru concurenții care au ajuns până în prima gală! Celor opt selectați de jurați li s-a adăugat vineri seara și Francesca Nicolescu, cea care a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Tot telespectatorii vor putea alege şi marele câștigător pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

Surpriza serii a fost Francesca Nicolescu, cea care a primit cele mai multe voturi din partea publicului pe parcursul audițiilor, astfel că, puștoaica de 14 ani a trecut printr-un carusel de emoții. Inițial, Francesca și-a câștigat un loc în echipa Deliei, însă, în urma duelurilor, doar Alina Mocanu și Teodora Sava au trecut mai departe. ”Dacă se întâmpla ca în acea seară să fie finala, Francesca ar fi câștigat, iar asta le-am spus și celor din grupa mea”, le-a reamintit tuturor Horia Brenciu, care a fost impresionat de prestația acesteia.

Fericită că și anul acesta, ca și în sezonul trecut, a fost norocoasă ca Finalistul Publicului să ajungă în echipa sa, conform vârstei, Delia a avut însă de făcut o alegere și mai grea, deoarece vineri seara a trebuit să aleagă doar o concurentă pe care să o păstreze, urmând ca celelalte două să intre la votul publicului.

Iar fetele nu i-au ușurat deloc sarcina! Francesca a impresionat din nou cu vocea sa puternică, în timp ce Teodora Sava și-a întărit poziția. ”Este concurenta de care toți concurenții se tem. Are o voce impecabilă, e ceva ce se întâmplă o dată la câteva sezoane”, a subliniat Delia, iar colegii juraţi i-au dat dreptate.

”Punct ochit, punct lovit! Acutele acestea nu le poate susține oricine. Teodora, ești bombă cu ceas!”, a exclamat Ștefan Bănică, în timp ce Carla’s Dreams i-a urat Teodorei Sava ”drum bun, drept și luminos spre finală!”.

Alina Mocanu, despre care Delia a mărturisit că are mare încredere în ea, a avut însă în ultimele zile de dinaintea finalei probleme cu vocea. Din păcate, medicii au avertizat-o că recuperarea va fi una de durată, iar prestația sa a fost marcată de acest diagnostic.

”Cred că sunt în asentimentul colegilor mei să te întreb dacă te simți bine. Pe fața ta se citea că dacă nu ai fi fost la X Factor, ai fi lăsat piesa și ai fi ieșit de pe scenă. Ești dintre sute de concurenți aici! Poate nu te-a construit psihologic Delia pentru așa ceva, de unde atâta lipsă de încredere. Ce am văzut acum m-a făcut să nu mă mai gândesc la melodie, ci să mă întreb dacă te simți bine”, i-a spus Horia Brenciu, în timp ce Delia a făcut eforturi pentru a o ajuta pe Alina să depășească momentul de dezamăgire pe care concurenta sa îl trăia la finalul piesei.

”Ai fost feblețea și slăbiciunea mea în tot concursul acesta, ai ceva ce îmi place, iar astăzi s-a întâmplat ceva, m-am simțit trădat. Tu ești singura care poate dezvolta o viteză de 120 când standardul concursului este 100km/h. Ești singura din echipa Deliei care poate face asta, dar astăzi nu s-a întâmplat”, a remarcat Carla’s Dreams.

Delia a ales să meargă mai departe pe drumul spre cea de-a doua gală, de duminică, 17 decembrie, de la ora 20.00, alături de Teodora. Alina și Francesca pot fi salvate de telespectatori printr-un vot prin SMS la 1313. ”Cred în continuare în tine, ai acel timbru minunat pe care alții se luptă foarte mult să îl obțină”, a încurajat-o încă o dată Delia pe Alina.

Perioada petrecută alături de concurenții lor, care s-au mutat în casa ”X Factor” dintr-un centru comercial din nordul Bucureștiului, a scos la iveală și alte provocări pe lângă cele legate de muzică. Este și cazul lui Anton Banaghan, de care Ștefan Bănică a încercat să se apropie pentru a-l ajuta să se concentreze pe această etapă importantă din viața sa.

”A avut câteva probleme de acomodare în casa X Factor, dar ținând cont de situația sa excepțională am avut o discuție ca între bărbați. El are extrem de multă nevoie de un suport uman, pentru că nu se regăsește. E un copil care a luat multe șuturi în fund de la viață, dar i-am explicat cum e situația. Are nevoie de un declic în viața lui, care să îi pună lucrurile în ordine”, a spus Ștefan Bănică. Din fericire, discuțiile părintești dintre cei doi par să dea rezultate, iar Anton este recunoscător pentru sprijinul primit.

”Când am ajuns în casa X Factor, m-am simțit de parcă eram iar la orfelinat. Eu nu am familie, nu am nimic al meu, iar toți colegii mei au poze cu familia, scrisori. Încă nu mă pot obișnui cu idea. Mereu am avut probleme cu atitudinea, cu impulsivitatea și am început să mă gândesc că poate eu am fost cel care a greșit. Ștefan mă înțelege, iar faptul că mă ascultă și mă sfătuiește e foarte important pentru mine”, a mărturisit emoționat Anton, care în prima gală din acest sezon a cântat un cântec românesc - ”Zece”.

”Vreau să îți spun că sunt foarte mândru de tine. Aș vrea ca și Chilian să asculte interpretarea ta, pentru că eu spun că stilul tău este și mai special. E foarte rar ca un concurent să își pună o amprentă atât de personală, încât să îl recunosc după câteva note. Anton este un om care vrea să își cunoască rădăcinile”, l-a lăudat Ștefan, care a fost emoționat până la lacrimi.

Juratul ”X Factor” a avut de făcut o alegere extrem de grea având în vedere că și Pierluca Salvatore a avut o intepretare excepțională. Italianul se simte foarte bine în România și s-a integrat perfect între colegii săi, pe care îi răsfață cu rețete de paste, însă bunăvoința pe care a găsit-o aici l-a făcut să se simtă îndatorat. ”Mă simt foarte responsabil pentru că Ștefan m-a ales pe mine, crede în mine, mi-a spus-o explicit. Sunt dator să cânt bine”, a spus Pierluca.

Iar tânărul și-a onorat promisiunea! ”Este foarte bun, una dintre cele mai bune voci din ultimii ani de la X Factor”, a spus Ștefan Bănică. În cele din urmă, juratul a trebuit să facă o alegere grea și a ales să îl păstreze în concurs pe Anton, în timp ce telespectatorii îi pot vota pe Pierluca prin SMS la numărul 1313 până la începutul galei live de duminică, 17 decembrie, la ora 20.00.

Trupele lui Carla’s Dreams au oferit o nouă surpriză a serii, nu doar una muzicală, ci și un gest de onoare.

Cei patru clujeni de la Ad Libitum au pus în scenă un moment sensibil, diferit de ce au arătat până acum la ”X Factor”. ”Pentru a face astfel de muzică ai nevoie nu doar de curaj, ci și de talent. Acești oameni au chimie vocală, reprezintă clasicul în această lume plină de kitch. Ar trebui votați ca să nu moară în România muzica clasică”, a spus cu sinceritate mentorul lor.

Carla’s Dreams s-a arătat mulțumit și de Flashback, trupa formată din Ștefan Condrea, Max Fall și Danil Murzac, chiar la începutul etapei de Bootcamp. ”Sunt foarte mândru de voi, știu cât vă este de greu să faceți ceea ce ați făcut azi. E o dovadă a maturității artistice la care ați ajuns. Nu știu dacă sunteți conștienți, dar reprezentați foarte multă lume care nu este prezentă la X Factor, care stă acasă și se gândește că nu are nici o șansă. Cred că în 2017 asta poate să se schimbe datorită vouă”, i-a lăudat juratul.

Adevărata surpriză pentru Carla’s Dreams a fost abia în momentul greu al deciziei, când cei patru băieți de la Ad Libitum au luat o decizie fără precedent: aceea de intra de bunăvoie la vot!

”Noi suntem echipa Carla’s Dreams și am vrea să mergem înainte împreună. Dar cum nu se poate, noi am decis ca Ad Libitum să meargă la duel. Ei sunt de mai puțin timp împreună, când am intrat în casă am zis că ei sunt adversarii noștri, dar s-a dovedit că am devenit prieteni, așa că am decis să intrăm noi la vot și să rugăm publicul să ne susțină”, a anunțat Tibi, unul dintre cei patru membri ai trupei Ad Libitum.

Nu la fel de ușor i-a fost însă și lui Horia Brenciu, ai cărui concurenți – Katerina Biehu și Jeremy Ragsdale – și-au întrecut propriile limite și chiar și așteptările exigente ale mentorului lor. ”Când am ales această piesă mi-a fost frică, este din Iad, această intepretare care v-a emoționat este din Iad. Am zis să încercăm ceva, dar a depășit așteptările”, a mărturisit Horia după interpretarea Katerinei.

La rândul său, Jeremy, concurentul care i-a făcut pe toți cei patru jurați să sară de pe scaune în etapa audițiilor, a avut din nou o interpretare perfectă, lăudată de Delia și de Ștefan Bănică. Carla’s Dreams a fost cel care a subliniat însă că presiunea asupra sa este cu atât mai mare, cu cât exigențele sunt crescute în cazul său.

”Îmi place spectacolul, iubesc faptul că Jeremy a dat totul, dar Katia se aruncă fără plasă de siguranță”, a spus Horia Brenciu, care în cele din urmă a decis să îl păstreze pe Jeremy, în timp ce Katia va putea fi salvată de telespectatori cu SMS la numărul de telefon 1313.

Astfel, după prima gală ”X Factor” din acest sezon, Teodora Sava, Jeremy Ragsdale, Anton Banaghan și Flashback au fost salvați de jurații lor. În acest timp, Francesca Nicolescu, Alina Mocanu, Ad Libitum, Pierluca Salvatore și Katerina Biehu au intrat la votul publicului. Telespectatorii își pot susține preferatul trimițând SMS cu numele acestuia la numărul de telefon 1313 până duminică, 17 decembrie, la ora 20.00, la începutul celei de-a doua gale live.

