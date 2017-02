Fata cu VOCEA PE BIGUDIURI revine. Ascult-o pe Izabela Simion de la X Factor interpretând o super piesă de la Adele! Se lasă cu piele de găină

Izabela Simion a fost una dintre cele mai talentate concurente din cel mai recent sezon X Factor. Sub atenta supraveghere a mentorului Carla's Dreams, artista a reuşit să ajungă până în semifinale

Poreclită de juraţi "fata cu vocea pe bigudiuri", Izabela a postat pe canalul său de YouTube un nou cover de excepţie.

De data aceasta, fosta concurentă X Factor a ales piesa "When We Were Young" de la Adele. Rezultatul?!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .