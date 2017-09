JJ Twins, surorile din Barcelona născute la Cluj, i-au cucerit pe băieți înainte de a începe să cânte: „Noi împărțim totul. Chiar și iubiții!!!”

X Factor este, cu siguranță, scena tuturor posibilităților. Două surori fără prejudecăți și fără frică au apărut în fața juraților cu o poveste neobișnuită și cu dorința de a merge în bootcamp. JJ Twins, românce crescute în Spania, nu își mai amintesc foarte bine dulcele grai ardelenesc, dar sunt convinse că pot da lovitura în muzică.â

Prima jumătate de „DA” au cucerit-o după ce au răspuns la întrebările iscoditoare ale juriului: „Suntem surori, locuim în Barcelona, am fost secretare și am renunțat pentru că ne dorim să facem muzică. Suntem foarte apropiate și împărțim totul. Chiar și atunci când una dintre noi are un iubit îl împărțim”. Acestea au fost, pe scurt, declarațiile incendiare ale brunetelor care formează grupul JJ Twins.

La asemenea destăinuiri e normal ca jurații de sex masculin să te privească mai interesați, dar X Factor este în primul rând despre muzică, despre voci, iar fetele trebuie să tragă din greu pentru a le dovedi judecătorilor că merită să meargă mai departe.

