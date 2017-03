Patru concerte „Te iubesc, femeie!”. Moment emoţionant la Sala Radio! Mama lui Ştefan Bănică Jr, în lacrimi la auzul piesei compuse de fiul său special pentru ea

Si in acest an, Stefan Banica a adus in dar doamnelor si domnisoarelor in luna martie, cu ocazia Zilei Femeii, cele mai frumoase cantece de dragoste lansate de-a lungul anilor, intr-o cariera de peste 25 de ani.

Cantece mai noi sau mai vechi, marile sale hituri, dar si piese care au fost mai putin difuzate la radio/tv, toate acestea au fost adunate sub conceptul concertului acustic „Te iubesc, femeie!”, pe care Stefan Banica l-a sustinut pentru al saptelea an consecutiv.

Astfel, Stefan Banica marcheaza un nou record in showbiz-ul romanesc: este singurul artist roman care sustine anual doua productii muzicale de anvergura, ambele inregistrand cea mai mare longevitate in peisajul muzical romanesc: celebrul concert de Craciun (care in decembrie 2016 a implinit 15 ani neintrerupti de existenta in industria muzicala) si concertul acustic din luna martie (al 7-lea an).

Concertul acustic “Te iubesc, femeie!” s-a desfasurat la Sala Radio din Bucucureti. Au fost doua concerte pe data de 4 martie, de la ora 17 & ora 20, cu o atmosfera plina de emotie, energie si buna dispozitie.

In premiera, anul acesta, pe 6 & 7 martie, Stefan Banica a sustinut concertul “Te iubesc, femeie!” si in alte doua orase din tara, in Sali Polivalente, la Focsani si Piatra Neamt, doua concerte sold-out, care au insumat circa 6.000 de spectatori.

“Multumesc tuturor celor care au fost alaturi de noi pe 4, 6 si 7 martie la concertele „Te iubesc, femeie” de la Bucuresti, Focsani si Piatra Neamt! Am petrecut impreuna seri minunate, in care am sarbatorit doamnele si domnisoarele, de ziua lor, prin cele mai frumoase cantece de dragoste din repertoriul meu. Sper ca aceste spectacole au gasit deja un loc special in inimile celor care iubesc muzica mea si astept sa ne reintalnim in salile de concert, dar si la teatru. Astazi e o zi speciala, este 8 martie si, cu acest prilej, le spun inca o data „La multi ani!” tuturor doamnelor, domnisoarelor si mamelor, sa fiti sanatoase, fericite si, mai ales, iubite!”- declara Stefan Banica

Noul single semnat Stefan Banica – “Mama” – (poate fi ascultat aici )lansat pe 1 martie, s-a regasit in fiecare din cele patru concerte “Te iubesc, femeie!” sustinute de Stefan Banica si a avut un mare succes la public. Un moment special, cu multa emotie, a fost concertul de pe 4 martie, de la Sala Radio, cand mama lui Stefan Banica, pentru care artistul a compus cantecul “Mama”, s-a aflat in sala.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .