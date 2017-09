Piele de găină şi o lacrimă în colţul ochiului! Povestea lui Matt Cardle, cel mai emoţionant moment din istoria X FACTOR. I-a murit mama în faţa casei, s-a căsătorit cu fiica celei care l-a adoptat iar ea s-a stins răpusă de cancer

Răzvan de la "Neatza" povesteşte despre unul dintre cele mai emoționante momente de la X Factor. Povestea lui Matt Candle ar emoţiona şi pe cel mai dur om din lume, aşa că nu te ruşina dacă o lacrimă îţi joacă în colţul ochiului!

“Unul dintre cele mai emoţionante momente de la X Factor a avut loc în urmă cu aproape opt ani. Pasiunea mea pentru această emisiune a venit chiar de la povestea asta. Matt Cardle, un tip care era pe punctul de a ieşi din concurs, a scos un AS din mânecă: piesa “ The First Time (Ever I Saw Your Face)” de la Roberta Flack. IMPECABIL! Povestea lui sună cam aşa: tânărul Matt şi-a pierdut mama într-un accident de maşină petrecut chiar în faţa casei sale. Vecina acestuia l-a adoptat şi l-a crescut împreună cu cei patru copii ai săi. Prietenia frumoasă dintre Matt şi fata cea mare s-a transformat într-o frumoasă poveste de iubire, iar peste ani, cei doi s-au şi căsătorit. Ar fi fost o poveste perfectă dacă ea nu s-ar fi stins răpusă de un cancer galopant”, a povestit Răzvan.

