Poveste impresionantă a unei concurente ”X Factor”: ”Părinții m-au abandonat pentru că nu am fost băiat”

Abandonată de părinți la scurt timp după naștere, o adolescentă și-a găsit refugiul în brațele bunicilor care au făcut sacrificii enorme pentru ca ea să poată să cânte. Vineri seara, de la ora 21.15, Alexandra Moraru urcă pe scena ”X Factor” sub privirile emoționate ale bătrânei care a crescut-o.

Pentru Alexandra Moraru, o adolescentă de 15 ani din Timișoara, pasiunea pentru muzică a fost mai întâi un secret bine păstrat. ”Prima dată m-a auzit cântând bunica mea, nu spusesem niciodată până atunci. Când a aflat, ea a fost cea care m-a îndrumat spre un liceu bun de muzică, ne-am mutat împreună din Orșova la Timișoara, doar pentru ca eu să studiez”, a povestit Alexandra, care a avut parte de toată susținerea bunicilor săi. Bătrânii, care au crescut-o din primii ani de viață, îi sunt și părinți.

”Eu de mică stau cu bunicii din partea mamei pentru că părinții m-au abandonat la un an și jumătate. Tata m-a abandonat pentru că nu am fost băiat, iar mama a plecat cu el. Mai am un frate care locuiește cu ei, pentru că este băiat. Tata credea că voi fi băiat și a fost o mare dezamăgire când m-a văzut. Au fost momente în care simțeam nevoie de o mamă sau de un tată, dar m-am adunat. Bunicii sunt totul pentru mine, ei mi-au oferit tot ce am avut nevoie și m-au susținut de la început”, a povestit recunoscătoare Alexandra.

Ce i-au spus Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică, telespectatorii vor afla vineri, de la ora 21.15, la Antena 1, într-o nouă ediție ”X Factor”.

