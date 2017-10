Ştefan Condrea, numit şi OMUL ORCHESTRĂ, a revenit la X FACTOR: “Pupilele sunt praf, semnătura mea vreau să ajungă autograf”

În urmă cu trei ani, Ştefan Condrea păşea pe scena X Factor cu cele mai mari emoţii din viaţa sa. Îi era foarte teamă de eşec, însă momentul pe care l-a pregătit i-a lăsat cu gura căscată pe cei trei juraţi - reprezentaţie de beatbox.

Drumul său în concurs a fost unul lung, reuşind să ajungă până în Galele Live cu trupa “Contrast”. Nu a fost, însă, de ajuns şi a revenit.

“Am primit foarte multe mesaje, toată lumea ne-a încurajat să continuăm, dar nu a fost să fie. Îmi pare rău că nu am reuşit să mă bucur de succesul de la X Factor. Nu am profitat de ce s-a întâmplat aici. Am scos o piesă “Leapşa” care m-a ajutat puţin pe YouTube”, a spus Ştefan.

Speră ca de data asta să ajungă singur în finală, mai ales că a pregătit ceva special. Delia, i-ai citit cumva gândurile? “Vreau să fii fără pereche în acest sezon”.

