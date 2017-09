Teodora Sava, fetița minune a muzicii! Când s-a născut, nu a scos niciun sunet, însă acum a recuperat cu brio: "Sper să fac asta toată viața"

Teodora Sava, adolescenta din Piatra Neamț, s-a dedicat mucizii încă din primii ani de viață și nu se vede făcând altceva.

”Mama e foarte emoționată și se stresează de fiecare dată. Eu m-am născut prematur și am luat nota 6 la naștere. Au fost mari probleme și nu am scos nici un sunet o vreme.

Apoi am început să cânt de la grădiniță, am descoperit dragostea pentru muzică și sper să fac asta toată viața. Studiez de 4 ani flaut și pian, deși părinții îmi spun uneori să încerc să am și o altă meserie de rezervă. Dar asta mă definește, nu pot trăi altfel”, a povestit Teodora.

La doar 15 ani a reușit să ridice de pe scaune toți jurații!

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări X Factor LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!