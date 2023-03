Ce remedii naturiste folosește Sofia Vicoveanca pentru a se menține în formă. Băutura minune pe care o bea în fiecare zi

Sofia Vicoveanca reușește să se prezinte într-o formă de zile mari la cei 81 de ai ai săi, debordând în continuare de energie. Îndrăgita interpretă de muzică populară a vorbit recent despre obiceiurile sale alimentare, dezvăluind că există o băutură pe care și-o prepară singură și o bea în fiecare zi. Care este „rețeta” și cum reușește artista să se mențină în formă fără prea mare efort.

Sofia Vicoveanca, despre băutura „minune” pe care o consumă zilnic. Ce conține

Sofia Vicoveanca a ajuns la respectabila vârstă de 81 de ani, însă acest lucru nu i se citește pe chip. Solista a dezvăluit de curând că apelează la remedii complet naturale pentru o viață echilibrată, iar de câțiva ani își prepară un suc pe care îl consumă zilnic.

În cadrul unui interviu, interpreta de muzică folclorică a dezvăluit că are mare grijă de aspectul său fizic, însă nu apelează la cure de slăbire. Cu toate acestea, artista de muzică populară a dezvăluit că are un as în mânecă, ce o ajută să se mențină sănătoasă și în formă.

„Nu am voie să țin cură de slăbire, așa că trebuie să mă mențin. Eu consum foarte multe crudități. Dimineața îmi fac un suc din țelină, morcov, sfeclă roșie, măr, cartof crud, roșie și câteva picături de lămâie. În rest, consum foarte multe salate. Mai mănanc branză, ouă. Seara nu prea mănânc, dar din când în când mai poftesc la câte ceva dacă mă uit la vreun film. Cafea nu beau, alcool nici atât, țigara nu știu să o mânuiesc, în schimb beau foarte multe ceaiuri”, a declarat vedeta, potrivit evz.ro.

Ce mănâncă Sofia Vicoveanca. Artista nu își refuză nici micile plăceri „vinovate”

Deși este atentă la alimentație, Sofia Vicoveanca a mărturisit că nu se ferește nici de grăsimi din când în când și își mai face poftele, însă doar cu limită.

„Acum nu mai gătesc pentru că dacă fac o ciorbă, cine mănâncă mai multe porții? Eu merg pe minuturi, îmi plac ouăle moi, așa cleioase, cu pâine prăjită, cu o țâră de unt, să știți că îmi place smântâna, smântâna cu mămăliguță, nu mă feresc de grăsimi, cam 2 mese pe zi, cam așa e.Nu beau cafea, că am tensiune oscilantă și mă mai cruț, un capuccino cu lapte mult, ceaiuri, te miri ce!”, a mai explicat artista de muzică populară.

La ce alte remedii naturiste apelează Sofia Vicoveanca. Cum are grijă de sănătate

„Când sunt răcită, răgușită, mai folosesc câteva rețete naturiste. Luați un gălbenuș de ou, un pic de unt cald, cât o nucă, și amestecați totul cu o lingură de zahăr. Se freacă foarte bine și, după ce se face ca o spumă, se toarnă lapte clocotit. Se bea cald, înainte de culcare. Este bun pentru plămâni, pentru răceli. Iar pentru răgușeală puteți face un terci din mămăligă, un fel de păsat, cu puțin unt și miere. E un deliciu, face tare bine la gât”, a completat artista.

