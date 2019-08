Mirela Vaida va prezenta ”Acces Direct”! Ce declara vedeta atunci când a moderat emisiunea în locul Simonei Gherghe: ”E o responsabilitate mare!”

A mai rămas puțin timp până când va începe un nou sezon al emisiunii ”Acces Direct”, iar la cârma emisiunii va fi Mirela Vaida. Nu este pentru prima dată când aceasta vine în platoul emisiunii, întrucât de-a lungul timpului ea a fost prezentă în cadrul emisiunii de la Antena 1 și ca invitat, dar și ca prezentatoare TV, atunci când Simona Gherghe a plecat în concediu ca să nască.

Mirela Vaida a acceptat provocarea de a veni la cârma emisiunii ”Acces Direct” atunci când Simona Gherghe era însărcinată cu primul copil, la finalul lunii martie a anului 2019.

„Mamă, ce emoții am… Bine v-am găsit. Chiar am emoții. Pentru că, vezi tu, e o emisiune foarte grea. am fost sus în regie și m-am luat cu mâinile de cap. Deci e o emisiune foarte grea. E foarte greu și vreau să spun că e o responsabilitatea foarte mare pentru mine, pe care sper să o duc la bun sfârșit până te întorci. pentru că ai muncit foarte-foarte mult. E meritul tău și al echipei că de șapte ani sunteți oameni cu cifre foarte mari în ratinguri”, i-a spus Mirela Vaida Simonei Gherghe, la prima apariție în cadrul emisiunii.

Luni, 2 septembrie, Mirela Vaida va prelua cârma emisiunii ”Acces direct, iar ea a anunțat multe surprize.

”Cunosc echipa emisiunii, ştiu provocãrile şi momentele dificile pe care le presupune un astfel de format conectat mereu la viaţã socialã, iubesc performanţa şi mã împlineşte munca în echipã! Mai ales cã, de când am primit propunerea de a prelua poziţia de moderator, am lucrat alãturi de echipã şi la câteva schimbãri de conţinut. Ne aşteaptã multe lucruri frumoase şi pozitive pe care sã le descoperim împreunã! Îmi este dor de public şi sper ca publicul sã mã primeascã în casa lui, aşa cum a fãcut-o atâţia ani! Pentru asta le mulţumesc! Iar eu, vã asigur, am rãmas aceeaşi Mirela, veselã, optimistã, “nebunaticã”, empaticã, hotãrâtã şi, mai ales, vorbãreaţăăă!! :)” , a mai completat Mirela Vaida.

