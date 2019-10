Celebra manelistă Prinţesa de aur, acuzată că şi-ar fi abandonat fiul! Ce spune fostul soț despre ea

Noi acuzaţii şocante ies la iveală în scandalul dintre Prințesa de aur și Robert Vizitiu, tatăl copilului ei. Se pare că relația lor s-a terminat din cauza familiei manelistei, acuză chiar tatăl celui mic. Acelaşi care susţine şi că Prinţesa de Aur şi-ar fi părăsit copilaşul pentru un alt bărbat

"Vreau să știe întreg poporul român că am venit aici pentru suferința copilului meu. Nu am venit aici pentru ea, nu am venit să o denigrez sau să vorbesc urât despre ea.", spune fostul so cu indignare.

Prințesa de aur și-a găsit o altă relație și vrea să încheie socotelile cu fostul soț. Cei doi au împreună un băițele de care nu se pot separa. Tatăl nu dorește să îi dea procură Prințesei, iar ea vrea cu orice preț să-l aibă pe copil alături cât este plecată în străinătate.

