„Am intrat fată mare în biserică, după doi ani de relație”. Dansatoarea Cornelia, preferata lui Ion Dolănescu, a divulgat secrete intime! Motivul pentru care nu are copii

Cum a început să danseze

Dansatoarea Cornelia a spus că a început să danseze din copilărie, datorită tatălui ei. Mama ei a încercat să îi îndrepte pașii către un alt drum.

„Dansez de când eram micuță. Tatăl meu a dansat și el în tinerețe. Apoi a avut o altă meserie. Când aveam trei ani, mă învăța primii pași de dans. M-a dus la balet. Apoi, când am crescut mai mare, mama a vrut să mă fac asistentă, la fel ca ea, dar mie nu îmi plăcea, pentru că îmi era foarte frică de sânge, de ace… Am terminat Școala Populară de Artă, cu media zece, am o diplomă de maestru coregraf în dans popular.

Mama, la un moment dat, nu mă mai lăsa să merg să dansez. Ca să o împac, am făcut liceul economic 4, cofetar-bucătar. Tot cu media zece am luat diploma de maestru bucătar-cofetar și apoi diploma de coregraf. Am dat concurs la Ansamblul Rapsodia Română, unde am fost vreo 30 de fete. Din 30, am luat două”, a mai spus ea, precizând că a primit ajutor din partea soției lui Gheorghe Turda.