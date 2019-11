Mihai Albu, la un pas să ia bătaie de la Adi Minune și Cătălin Botezatu. Marcel Pavel a reușit să-i despartă

Mihai Albu a poftit echipa "Acces Direct" în casa sa, iar acolo şi-a deschis sufletul. Despre cum a stat închis doi ani, în casă, după o decepţie în amor, cum era să ia bătaie de la Adi Minune şi de la Botezatu.

"Când a apărut copilul ceva s-a dereglat. Și-a făcut o carieră singură. Era să iau bătaie de foarte rău, dar să-i numesc nu-mi ajung degetele de la mâini și picioare. Cel mai bun exemplu este Adi Minune, a vrut să mă bată cu băieții lui. M-a apărat Marcel Pavel. Am fost la aceeași masă și a vrut să mă bată. I-a explicat Marcel Pavel că nu am nici o vină. Și Cătălin Botezatu a vrut să mă bată, Rita. Am stricat prietenii cu toți, de abia acum le-am reluat, după divorț s-au mai liniștit apele.", a mai spus Mihai Albu, la Acces Direct.