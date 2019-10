Minciuna care aruncă în aer familia reginei Maria Câmpina. Nepoata Shakira a făcut o ședință foto în care era îmbrăcată necorespunzător

Tensiunea creşte, de la o oră la alta, în familia reginei Maria Câmpina. Însă Shakira, nepoata care a provocat tot acest scandal, a luat azi o decizie radicală. Să i se ierte, într-un fel, păcatele.

Maria Campina are 8 fete si zeci de nepoti. Neamul ei aduna in jur de 100 de persoane.

Maria Campina a implinit 50 de ani de la casatorie. Prilej de a sarbatorii cu fiicele si nepoatele. O echipa Acces Direct a fost prezenta la eveniment. La petrecere, batrana a cearut ajutorul fetelor si nepoatelor pentru organizarea unei petreceri fastuoase, cu zeci de invitati, cantareti. Sunita, fiica ei si Shakira, nepoata, au ajuns cu intarziere, iar acest lucru a facut ca celelalte fete sa se scandalizeze. Mai mult, Regina Maria Campina s-a suparat si mai tare atunci cand si-a vazut nepoata mai mult dezbracata decat imbracata. Shakira a dat foc la toata lumea cu portul ei, care nu era deloc unul traditional.

Maria Campina si-a educat fetele si nepoatele sa tina la regulile si la portul tiganesc. Cine nu respecta legile tiganesti este exclus din familie.

A iesit un intreg scandal in casa unde trebuia sa aiba loc o petrecere in familie, urmata de organizarea unui eveniment maret.

Shakira si Sunita au parasit casa dupa ce au fost certate de toata lumea.

Mai mult, in drumul lor spre casa, Sunita a avut o discutie aprinsa cu fiica ei. Ajunsa acasa, Shakira si-a aruncat toate hainele tiganesti. Sunita este pusa intr-o situatie dificila. Ea este acum intre mama ei si surori, care vor ca Shakira sa fie pedepsita si fiica ei pe care o iubeste si careia vrea sa ii faca toate poftele.

Maria Câmpina şi-a primit titlul de regină de la regretatul parapsiholog Ion Ţugui, care a fost la postul de televiziune Tele7abc şi de la mai mulţi parapsihologi specialişti, după anul 1989. De atunci, a fost încoronată drept regina incontestabilă a Magiei Albe din România.

Vrăjitoarea Maria Câmpina şi-a deschis porţile palatului pentru reporterii emisiunii "Răi, da buni", de la Antena Stars, şi le-a prezentat cea mai tare piesă de colecţie.

Maria Câmpina a deschis uşa unui dormitor unde are un tablou în care este reprezentată ea alături de Regina Angliei. "Am fost invitată de o echipă de reporter din Marea Britanie să merg la Regina Angliei. Un reporter s-a rugat să facă acest tablou cu Regina România, Maria Câmnpina, şi Regina Angliei, Elizabeth", a spus vrăjitoarea.

"E un dormitor de ocazie, când vin obosită, şi nu mai pot să merg sus, aici dorm. Nu sunt prea multe îl el, mai am câteva tablouri şi câteva cadouri de la oameni pe care i-am ajutat. Vă plac tablourile mele? Este cineva care mi le face, un pictor. E un secret al meu", a mai dezvăluit Maria Câmpina.

"Să vă spun cinstit, fac ritualuri foarte mult, fac rugăciuni foarte mult, pentru că am lucrări foarte multe cu clienţii mei. Am învăţat şi pe clienţi cum să se roage", a mai spus vrăjitoarea.

Maria Câmpina nu şi-a deschis şi restul palatului în faţa jurnaliştilor dintr-un motiv incredibil. "Suntem în curăţenie toată casa. Aşa e în prag de iarnă, se face curăţenie de sărbători. Ce să fac, mai sunt două luni, trebuie să am timp. Curăţenia de Paşte o încep cu o lună înainte", a mai spus Maria Câmpina, o vrăjitoare foarte "trendy", care are unghii false, pe care are desenate câte o coroană.

Regina Magiei Albe: "Meseria asta nu se face pe chitanţe"

"Am fosta acasă la Regina Magiei Albe, Maria Câmpina." Aşa mi-a recomandat Maria Câmpina să-mi încep articolul şi îi urmez sfatul. Am întrebat-o despre necazurile pe care le vor rezolvate clienţii ei şi despre câştigurile pe care i le aduce vrăjitoria, acum, în plină criză economică. Am aflat că vrăjitoria e o meserie atât de veche, încât nu ai cum să contorizezi câştigul şi nici să pui impozit pe el.

În imensa ei casă cărămizie, situată vizavi de sediul Teatrului Masca de pe Bulevardul Bucureştii-Noi, era cald. Regina Magiei se uita la MTV. Ne invită în livingul mare, în mijlocul căruia tronează o masă cu margini aurite. La fel de aurite sunt şi braţele fotoliilor, de sub care se iţesc papuci de casă. Într-un colţ, câteva halate de baie atârnă de braţele unui cuier. De pe pereţi, ne privea înrămată de mai multe ori Regina Magiei Albe. Într-un alt tablou supradimensio­nat stătea într-un jilţ soţul Reginei, domnul Traienică Pandeluş, de meserie judecător de pace.

Între tablouri sunt uşile dormitoarelor, toate cu număr. Numere aurite, precum cele ale camerelor de hotel. Maria Câmpina s-a mutat în această casă acum 2-3 ani. Am întrebat-o câte încăperi are noua locuinţă şi a reuşit să numere numai până la şapte. "Am făcut aşa, o casă de trăit, de odihnă, nu am vrut cu prea multe etaje." "Soţul ce maşină are?" "Un Q şapte de-ăla", spune ea ca şi cum ar vorbi despre o Dacie 1300. Un cal de lemn, pe care l-a primit cadou de la Romexpo, nu e decât un simbol a ceea ce a avut altădată: "Aici n-am mai putut să mai ţin cal şi căruţă".

Coroana din 500 de grame, papucii şi sceptrul, toate din aur, sunt depuse într-un seif la bancă, de teama hoţilor; aşa că Regina Magiei poartă astăzi o coroană din carton poleit. Îi atrage atenţia fotoreporterului să nu îi facă poze fără coroană pe cap. Nici ei, nici statuii ei de ipsos, din camera numită "altar".

