O străbunică eroină! Bătrâna și-a vândut bunurile și se culcă flămândă, ca să-și crească strănepotul! Unde este mama copilului

Femeia îl crește pe Ştefănut de când acesta avea patru luni. Nepoata ei l-a născut la vârsta de 16 ani și l-a lăsat în grija străbunicii, apoi a dispărut.

Emilia Banacovschi a ajuns la capătul puterilor și, de când s-a îmbolnăvit, nu mai are niciun sprijin! Femeia se descurcă din ce în ce mai greu cu copilaşul de doi ani, pe care-l creşte şi face eforturi uriaşe ca să-i asigure măcar strictul necesar. Şi în timp ce străbunica e pregătită să-şi dea şi viaţa pentru cel mic, mama lui parcă a intrat în pământ!

Femeia muncește cât e ziua de lungă pentru a-i oferi copilului de doar doi ani tot ceea ce are nevoie, chiar dacă asta înseamnă să îl care cu ea peste tot.

Pentru străbunica Emilia Banacovschi au fost și nopți când s-a culcat flămândă, dar mulțumită că cel mic a mâncat.

„Mă lăsam pe mine şi îi dădeam lui. M-am sacrificat din toată puterea mea, ca să pot să îi dau lui, să mănânce. Am avut bijuterii, de la soţul meu şi le-am vândut ca să pot să cumpăr tratament, să pot să îi cumpăr de mâncare. Am avut maşină de spălat şi am vândut-o tot pentru el”