Tatăl ei i-a fost și mamă, după ce femeia care i-a dat viață a părăsit-o! Alexandra Velniciuc, destăinuiri emoționante! „Am fost un copil norocos, pentru că…”

Alexandra Velniciuc a făcut destăinuiri emoționante, luni, la „Acces Direct”, despre anii copilăriei, după ce mama ei a părăsit-o când ea avea doar patru ani. Artista a explicat și de ce consideră că a fost un copil norocos, în ciuda acestei întâmplări, rămânând în grija tatălui ei, Ştefan Velniciuc.

Alexandra Velniciuc s-a născut în București, pe 1 septembrie 1980, într-o familie de artiști, după cum ea însăși a declarat: „Bunicul și mama sunt pianiști, bunica a fost cântăreață de operă și, de ani de zile, este profesoară de canto la Viena, iar tata e actor".

Atunci când vedeta avea doar patru ani, mama ei a plecat în Italia și nu s-a mai întors acasă. Astfel că ea a fost crescută doar de tată, bunici și „vreo patru sau cinci mame”.

„Mama a plecat în străinătate cu un contract, dar nu s-a mai întors. Și-a refăcut viaţa acolo, dar nu a uitat de mine. Acum suntem în relaţii bune. Tata mi-a ţinut loc şi de mamă. Nu-i uşor să creşti fără unul dintre părinţi. Am avut şansa să cresc într-o familie frumoasă", a spus Alexandra Velniciuc.

Alexandra Velniciuc a studiat pianul, căci mama era pianista. A învățat la școli bucureștene, în limba engleză. În timpul liceului, a urmat un curs de jurnalism.

Despre tatăl ei, care i-a ținut și loc de mamă, Alexandra Velniciuc a spus, la „Acces Direct”, că nu crede că l-a pus în dificultate de prea multe ori.

„Nu cred că l-am pus în dificultate de prea multe ori. Nu cred că i-am dat motive să se teamă de faptul că are o fată frumoasă care ar putea să o ia pe arătură. Mie mi s-au implantat de mică niște repere foarte bune, de către familie, nu numai de către tata, pe care după aceea le-am purtat cu mine în viață și am avut întotdeauna acest bâzâit în ureche care spunea: «Ce fac l-ar mulțumi pe tata?». Plus că mai e ceva: Eu nu mizez deloc pe felul în care arăt. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc tată, mulțumesc mamă, dar…

Eu nu am avut parte de o mamă, ci de vreo patru sau cinci mame, care au suplinit. A fost excepțional pentru mine. Eu am fost un copil super norocos. Sigur, nu doresc familiilor să li se întâmple așa ceva, dar este un avantaj extraordinar să ai un tată-mamă și multe alte mame în jurul tău, care mi-au fost alături. Eu nu am suferit și nu am simțit că așa avea un handicap. Deloc. Sunt un om echilibrat și zdravăn la cap, iar ei au avut grijă să nu îmi lipsească nimic”, a spus ea.

În privința situațiilor în care se află alți copii din România care rămân singuri acasă, deoarece părinții lor pleacă în străinătate, Alexandra Velniciuc a spus că este important și mediul în care se nasc.

„Contează, în primul rând, și în ce mediu te naști, pentru că dacă vorbim de părinți care chiar au nevoie de bani și care pleacă acolo pentru că îi împinge nevoia, sigur că e foarte greu. Iar pentru bunici e greu să suplinească doi părinți. E complicat. Important e ce resurse interioare ai tu și cum ți le descoperi în așa fel încât să îți conduci bărcuța corect în viață și să-ți descoperi propriul drum fără să cazi în depresii. Însă, depinde de fiecare în parte și de ce s-a sădit într-un copil de la început”, a explicat ea.

Urmăriți interviul cu Alexandra Velniciuc și Ștefan Velniciuc în clipul de mai sus din „Acces Direct”.

