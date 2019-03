Studentul care și-a înjunghiat fosta profesoara de matematică face dezvăluiri direct din arest: ,, făcea tot felul de gesturi, se comporta altfel, vorbea altfel''

Ce spune Mihai Nițescu direct din arest despre relația pe care o avea cu fosta profesoara de matematică. Cum se comporta aceasta cu tânărul: ,,Vorbea mult obscen, mult sexual, făcea tot felul de apropouri''

Pe lângă dragostea care nutrea în sufletul său, Mihai mai avea o problemă nerezolvată cu un fost coleg pe care îl amenința de mult timp cu un cuțit, chiar în clasă. Tânărul a intrat în direct în cadrul emisiunii ,,Acces Direct'' și a povestit care era relația pe care acesta o avea cu tânărul agresiv care a înjunghiat profesoara.

”Pe lângă faptul că ţi-ai bătut joc de imaginea mea, ai făcut cel mai rău posibil. M-ai rănit cu ce mă doare pe mine rău. Nu am nicio probă legată de filmarea ta şi pe cine ai pus să o facă, dar intuiesc. Sunt un om plin de defecte, dar am o mare calitate INTUIŢIA.Treaba aia cu ce m-ai supărat rău, s-ar putea să mă facă să sufăr, fiindcă dacă am pierdut "treaba aia" , eu nu mai am niciun rost să trăiesc."

Este încă un pasaj din notiţele studentului, care îşi descărca amarul, în urma unui conflict avut cu un fost coleg de liceu. În cele din urmă, Mihai, licean pe atunci, l-a ameninţat cu un cuţit pe acel adolescent, chiar în clasă. Motivul? O filmare compromiţătoare, acuza el! Se pare că acele imagini care i-ar fi pus în pericol dragostea pentru o femeie. Au trecut 2 ani de atunci, iar colegul ameninţat de Mihai a dorit să lămurească totul, în direct.

Urmărește întregul moment video și vezi ce spune colegul lui Mihai, dar și dezvăluirile agresorului din arest:

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Acces direct, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/acces-direct şi este updatat zilnic cu ştiri, ca şi www.spynews.ro, siteul nostru de monden. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/accesdirect, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/AccesDirectAntena.

📺 Urmăreşte emisiunea Acces direct, editii integrale, pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/2hwA9td. Intră acum!