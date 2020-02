Tânăra de 21 de ani, condamnată la închisoare: "Nu pot să accept să fac puşcărie pentru ceva ce nu am făcut. Prefer să mor!"

"Iertaţi-mă, vă rog, mamă şi tată! Ştiu că v-am făcut mult rău. Îmi pare rău, dar timpul nu pot să îl mai întorc. Dacă aş putea, aş schimba multe. Am luptat, am îndurat, am suferit şi am plâns de multe ori fără să mă mai vadă nimeni, ca să nu mai fac rău. Am sperat, până la ultima clipă, că totul va fi bine. Acest proces, acest lucru pentru care sunt acuzată, nu mai pot să mai lupt cu el", sunt cuvintele ei, ale fetei care ar fi acuzată de o faptă pe care nu a făcut-o.

Când a aflat că a fost condamnată la închisoare, cu executare, Nicoleta a simţit că-i fuge pământul de sub picioare. Mai ales că fata susţine că ea ar fi nevinovată!