Acces Direct. Tânărul cu care a stat Miss Irina în club declară că nu a plecat cu aceasta acasă. „Ea a băut foarte mult. Nu a plecat cu mine din club”

Gabriel a fost contactat de către echipa Acces Direct și a explicat ce s-a întâmplat în seara de duminică.

„Într-adevăr, da, am ieșit în club. Prima oară am invitat-o la restaurant, a fost totul ok, ne-am înțeles, ne-am cunoscut. Apo am invitat-o în club, ne-am distrat împreună cu prietena mea, și-a invitat și ea două prietene. Asta a fost tot.” , a declarat Gabriel.

Gabriel a adăugat faptul că Irina nu a plecat cu el acasă, iar în club a dansat cu mai multe persoane, dar și faptul că consumase o cantitate mare de alcool. Acesta nu i-a mai răspuns la telefon pentru că a fost dezamăgit de către aceasta.

„A dispărut pur și simplu, nu știu unde a dispărut” , a declarat Gabriel.