S-a însurat la 17 ani, nu a divorțat niciodată, dar are opt copii cu trei femei! Sandu Ciorbă, mărturisiri incredibile! „Trăiesc într-un fel de păcat față de Dumnezeu”

Îndrăgitul artist de etnie romă Sandu Ciorbă a dezvăluit, joi, la „Acces Direct”, că s-a căsătorit o singură dată, la 17 ani, și că, deși nu a divorțat de soția lui, are opt copii, cu trei femei. El a explicat ce simte pentru familia lui, precizând că îl poate judeca doar Dumnezeu.

„M-am căsătorit la 17 ani. Sunt cu aceeași muiere, nu m-am despărțit niciodată de ea. Am fugit cu ea, la niște neamuri de-ale mele. Părinții au știut, în țigănie se știe orice. Am patru copii cu ea. Nina o cheamă”, a spus Sandu Ciorbă.

Cu a doua femeie, Lăcrămioara, are doi copii, iar cu cea de-a treia femeie din viața lui, Dana, de care s-a îndrăgostit când ea avea 17 ani, are două fete.

Sandu Ciorbă a vorbit și despre ce s-a întâmplat după ce soția lui a aflat că îi este infidel. Artistul a ținut să menționeze că femeia nu merita să i se întâmple așa ceva.

„Prima mea nevastă nu avea nici un cusur pentru ca eu să îi fac scena asta. Am umblat în secret vreo șapte-opt ani. Ele nu se cunosc una pe cealaltă. Poate că s-au văzut pe Facebook. A fost iad când a aflat Nina. N-am recunoscut vreun an de zile. După aceea am început să recunosc. Ne-am certat. Mă simțeam eu prost că o jignesc, pentru că nu merita. Niciodată nu îl vei putea înțelege pe soțul tău, dacă îți va spune: «Dragostea mea, m-am îndrăgostit». Nu există așa ceva. Cinstea ei m-a acceptat. Suntem în continuare căsătoriți”, a spus el.

Din punctul lui de vedere, toți bărbații înșală, deoarece „e plin drumul de flori”.

„Bărbatul nu va fi niciodată 100% al nevestei lui. E plin drumul de flori. Toți bărbații cărora le plac femeile înșală”, a mai spus artistul.

„Mă poate judeca numai Dumnezeu. Nu m-am căsătorit din nou, nu sunt bigam, doar că trăiesc într-un fel de păcat față de Dumnezeu”, a precizat el.

Sandu Ciorbă, care trăiește la Reghin cu cea de-a treia femeie din viața lui, a mai spus că își iubește la fel toți copiii și că aceștia se cunosc între ei și se vizitează - de la Reghin, la Timișoara și la Cluj-Napoca.

„Toți copiii mei sunt egali în inima mea. Pentru oricare dintre ei mi-aș da viața. Mă mândresc de frumusețea lor și de educația pe care o primesc de la mamele lor, că sunt niște femei deștepte”, a mai spus Sandu Ciorbă, la „Acces Direct”.

Sandu Ciorbă este și bunic, fata lui cea mare, în vârstă de 26 de ani, având doi copii.

Mai multe dezvăluiri ale artistului Sandu Ciorbă, în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

