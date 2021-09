Cine este Lavinia Pop, cea de-a zecea candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct. Tânăra a lucrat ca stewardesă

Mirela Vaida a anunțat încă din prima ediție a noului sezon Acces Direct că își caută o nouă asistentă TV. Până acum, nouă femei frumoase și deosebite și-au încercat norocul în platoul emisiunii, însă telespectatorii sunt cei care vor lua inițiativă și vor vota candidata preferată.

Lavinia Pop este ultima candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct, iar luni se va anunța câștigătoarea. Telespectatorii mai au la dispoziție 3 zile pentru a o vota a-și vota preferata și pe cea pe care își doresc să o vadă în fiecare zi pe micile ecrane.

"Astăzi este ultima noastră propunere, de luni lucrurile se vor schimba. Luni vom anunța câștigătoarea, iar asta este foarte important. Aveți un weekend la dispoziție.", a anun'at prezentatoarea TV.

Lavinia Pop este cea de-a zecea candidată la postul de asistentă pentru Acces Direct

În ediția din 17 septembrie 2021, de la Acces Direct, Mirela Vaida a întâlnit-o pe Lavinia Pop, cea de-a zecea și ultima candidată la postul de asistentă TV. Tânăra vine din Ardeal, mai exact din Petroșani, Hunedoara.

"Am 26 de ani, am 1.78 cm. Momentan mi-am deschis o afacere, as vrea să continui în domeniul turismului, sper să și reușesc. Înainte am fost și stewardesa. (...) Îmi doresc foarte tare să fiu asistentă pentru că în primul rând am simțit asta, am simțit că trebuie să vin aici. Aș vrea să văd viața și dintr-o altă perspectivă și cred că ar fi un pas important pentru viitorul meu.", a spus Lavinia Pop.

Tânăra a impresionat din prima clipă cu aspectul său fizic. Rochia neagră și scurtă la care a apelat i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special picioarele lungi, talia de invidiat și bustul generos.

Ce spune Mirela Vaida despre noul sezon Acces Direct

Noul sezon de la Acces Direct este unul plin de surprize și noi situații care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură. Totodată, noutatea acestui sezon este faptul că publicul își poate alege asistenta TV din cele care vor candida pentru acest job.

"Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră. Dar vorbim și despre o nouă asistentă (...) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine. Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă, dumneavoastră trebuie să vă placă", a spus Mirela Vaida.