Claudia Stroie, poveste de viață desprinsă din filme. Și-a pierdut soțul la doar un an de când și-au unit destinele

Artista şi-a cunoscut jumătatea după multe rugăciuni, dar şi-a pierdut-o după un an şi două luni, de când i-a jurat iubire veşnică în faţa lui Dumnezeu.

Doar un dor de jar e tot ce îi mai arde inima Claudiei. Prinţul său, Dumitru, îi mai zâmbeşte doar în imaginile nepreţuite păstrate cu sfinţenie.

"În casă e prezent peste tot. Vorbesc cu el, ori de cate ori vreau să fac ceva, mă gandesc cum ar fi facut el, pentru ca traiesc cu amintirea lui", spune plină de durere Claudia Stroie.

Se chinuie să învingă amintirile, care parcă îi frâng inima. Atunci când şi-a îngropat o parte din suflet, Claudia a simţit că orologiul lumii a încremenit pentru totdeauna şi viaţa ei s-a făcut ţăndări.

"Jumatate este în Rai, jumatate este aici, pe Pământ. Soțul meu râvnea foarte mult Raiul, era conștient ca viata asta este trecatoare", povestește tânăra văduvă la Acces Direct.

La un an și două luni de la căstorie, Dumitru s-a stins din viață la 30 de ani, într-un accident cumplit

Moartea l-a urmărit pe Dumitru de multe ori. Soția sa povestește că a avut multe accidente și chiar înainte de nunta lor. Mașinile s-au ciocnit de multe ori, pe semne că zilele soțului ei erau numărate de multă vreme.

"Ispitele au fost, au existat în viata noastra. Înainte de casatorie, sotul meu a avut un accidnet cu sase luni în urma, pe autostrada, o bascula i-a iesit in faţă. Și-a rupt piciorul. A stat pana la nunta cu orteză pe picior. Dupa nunta noastra, la o saptamana dupa, eram împreuna în masina, am avut un accident cu masina mea. Inclusiv in timpul nuntii noastre, doua masini s-au lovit in timp ce veneau dupa mine".

Totul s-a trasformat în cel mai negru coşmar în ziua în care Dumitru Stroie s-a stins din viaţă la doar 30 ani.

Claudia şi-a cunoscut alesul la o mănăstire în postul Paştelui şi a simţit că trăieşte sublimul. Însă, acum, în Săptămâna Patimilor, artista îşi simte sufletul răstignit!

Acesat a primit vesea morții lui Dumitru într-o dimineață. A primit un telefon și timpul a stat în loc: "S-a oprit totul. Nu mai auzeam, nu mai simteam nimic din ce se intampla cu mine", spune cu voce stinsă artista.

Claudia şi jumătatea ei erau cei mai fericiţi miri. Amândoi tineri, frumoşi şi faimoşi în zona unde cântau. Au devenit soţ şi soţie, după doar două luni de relaţie. Erau admiraţi, invidiaţi, iubiţi şi fericiţi. Poate mult prea fericiţi! Asta până într-o clipă, când totul s-a spulberat.

"De cand a murit sotul meu, candela arde nestinsă. Și zi şi noapte, sta aprinsa pentru el si pentru casa noastra. El spunea tot ce conteaza este sufletul, aşa spunea mai ales in ultima luna inainte sa se petreaca evenimentul acesta, spunea ca "eu si maine daca mor, nu-mi pare rau", povestește Claudia.

Claudia îl va purta pe Dumitru în suflet toată viaţa! Iar brăţara pe care soţul ei i-a dăruit-o, când s-au cunoscut la mănăstire, îi va aminti întodeauna de el.