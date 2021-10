Cum răspunde Tzancă Uraganu acuzațiilor Mădălinei Miu. Ce spune despre episodul în care ar fi agresat-o pe soția din acte

”Am aflat că mai avea o oarecare legătură, că voia să obțină custodia. Gen că o păcălește. De când ne-am mutat la Ploiești, a profitat de acest lucru și a început să mă agreseze, să mă controleze.

Într-o zi, din senin pentru că băiețelul plângea, s-a enervat și ne-am certat, a luat cuțitul de bucătărie și m-a înjunghiat în picior. Aveam copilul în brațe, încercam să-l împing cu o mână. Cei de la Ambulanță au chemat Poliția. Atunci a fost prima dată când am vrut să terminăm. Mă mai agresase, dar nu atât de rău”, a acuzat Mădălina Miu.

Cum se apără Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu și-a spus părerea, la Acces Direct, despre acuzațiile pe care Mădălina Miu i le aduce.

Citește și: Tzanca Uraganu a fost amendat de polițiști la o nuntă. Ce sumă trebuie să achite

”Eu nu prea mint și jur că este exact cum spun eu. Nu mai țin minte motivul, ea era foarte agresivă. Prima care a ridicat cuțitul a fost ea. Nu mai țin dacă a fost și copilul. I-am sucit mâna și s-a înțepat. Venise cu acel obiect, i-am sucit mâna, nu știam ce se pune în ea să facă ceva.

M-am simțit în pericol, se transformase, vorbea foarte urât, luase acel obiect în mână. Am declarat asta la Poliție, sunt declarațiile și acum. Și-a pus ea ordin de protecție. Nu am obligat-o să-și retragă plângerea. Ulterior, ne-am împăcat, s-a dus și și-a retras. Să nu mai dramatizeze, a fost doar înțepată”, a zis Tzancă Uraganu.

Tzancă Uraganu a mai spus că ”Mădălina Miu este o criminală. Am dovezi de la tatăl fetiței, care mi-a trimis mesajele. Mi-a spus prea multă lume și nu am luat în considerare aceste vorbe. Eu spun ce am auzit.”

De ce s-au despărțit Tzanca Uraganu și Mădălina Miu

Tzancă Uraganu a declarat că regretă faptul că s-a cununat civil cu Mădălina Miu. Conform lui, nunta a fost, de fapt, o modalitate de a o răni pe mama fetiței lui, Lambada.

Citește și: Tzancă Uraganu, imagini emoționante cu fiica lui. Cum o alintă cântărețul pe fetiță

”Nu pot să zic că este soția mea sau să consider asta. Legal, putem considera așa. Pe 12 august, a pus ea actele de divorț ca să mă sperie. Nu s-a prezentat. Am sunat-o de multe ori, mi-a răspuns după data asta cu divorțul. Eu nu aș fi vrut să mai am vreo treabă cu ea în viața mea. (...)

Nu aș fi lăsat-o niciodată pe mama fetiței pentru Mădălina. Am avut o ceartă cu Lambada și a fost așa o ambiție. Nu știu ce a fost nunta aia, am stat mai mult pe afară. Mai frumos a fost la ziua lui Marymar decât nunta.

Citește și: Tzanca Uraganu i-a furat un sărut în direct Nataliei Mateuț, prezentatoarea TV. Camerele au surprins totul | Video

Aș prefera să nu mai spunem că e soția mea. Femeia asta a fost un pic demonizată, să mă iertați dacă mai vorbesc greșit. Ea nu ar fi vrut să ies cu fetița până la mall dacă era și maică-sa. Ea nu era de acord, făcea foarte urât. Eu mai mult de 1-2 zile cu ea în casă nu puteam să stau. Nu puteam să rezist cu ea în casă. Am înțeles că așa e în firea ei, așa e ea, am aflat pe parcurs.”, a declarat Tzancă Uraganu.