Acces Direct! Dan, fiul criminalului de la Caracal, implicat într-un caz de viol: ”Dincă a rezolvat totul cu prietenii polițiști!”

Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, ar fi fost implicat în urmă cu mai mulţi ani într-un caz de viol, iar cel care l-ar fi scăpat de închisoare pe tânăr a fost chiar tatăl său, acuzat în prezent că a ucis două fete după ce le-ar fi agresat sexual.

Gheorghe Dincă are 4 copii. O fată şi trei băieţi. Vecinii spun că familia s-a destrămat în urmă cu aproximativ 10 ani, când Dincă s-a întors singur din Italia. Soţia venea acasă o dată, de două ori pe an, iar copiii nu au mai fost văzuţi niciodată trecând pragul casei părinteşti.

„Ceva s-a întâmplat atunci între ei. Nu au spus niciodată ce, dar zvonuri au fost multe la vremea respectivă. De exemplu, pe strada noastră se vorbea că Dincă s-a întors în România pentru că ar fi fost implicat într-un caz de trafic de persoane în străinătate. Pe 26 iulie, când poliţiştii au intrat în casa lui Dincă, toţi ne-am gândit la ce se vorbea atunci. Am înţeles, însă, că anchetatorii au verificat informaţia asta, dar nu au găsit nimic", au declarat vecinii lui Dincă.

Oamenii mai spun că înainte de a pleca în Italia, unul dintre copiii lui Dincă, mai exact fiul cel mare, ar fi fost implicat într-un caz de viol. „Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile", povesteşte una dintre vecinele familiei Dincă.

Mărturia femeii este susţinută chiar şi de Victor Mieilă, poreclit Vică, unul dintre apropiaţii lui Gheorghe Dincă. ”A fost mai demult povestea asta cu violul. Fiu-său a violat o fată, dar a scăpat. Nu ştiu cum, ce pile avea taică-său. Că nu ne spunea. Ne zicea să ne vedem de treabă. El l-a scăpat pe Dan atunci. Era disperat să rezolve problema", a declarat Mieilă.

Victor Mieilă şi un alt prieten, Ştefan Risipiceanu, sunt martori în cazul Caracal. Daniela şi Dan Dincă au declarat în faţa procurorilor că, în ziua dispariţiei Alexandrei, i-ar fi văzut pe cei doi ieşind din casa tatălui lui la ora 10 dimineaţa, chiar în momentul în care fata era răpită. „Nu ştiu de ce au zis aşa. Poate doreau să arunce pe noi, să-l protejeze pe taică-său. Habar n-am. Noi mergeam des la George. Fane şi dormea acolo, dar nu ştiam noi ce face. În ziua aia n-am fost sigur acolo. Eu nu cred că el a omorât fetele alea. Eu cred că a luat vina asupra lui, să protejeze pe cineva apropiat. Altundeva trebuie căutat", a mai declarat Vică, prietenul lui Gheorghe Dincă.

