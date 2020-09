Gabriela Nistor, vilă de peste un milion de euro. Cum arată casa celei mai bogate cântăreţe din muzica populară | Video

„Am făcut-o așa pentru sufletul meu. Am pornit de la o căsuță mică, cu 2 geamuri, așa, la stradă, și am ras tot. Am pornit de la 0 și în cam 10 luni, maxim un an, aici, tot ce o să vedeți voi”, a declarat Gabriela Nistor.

În continuare, vedeta și-a prezentat dressing-ul impresionant, plin de poveste. Vedeta are un spațiu special amenajat pentru hainele din portul popular, păstrate din generație în generație.

Anuța Motofelea ne-a deschis uşa casei care se învarte după soare. Cum arată locuința artistei

„Majoritatea sunt cusute de mâna mamei mele. Este încrețit de mâna ei. Costumul ăsta are în jur de 100 de ani. Este al bunicii mele, din partea tatălui meu”, a povestit vedeta.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea Acces Direct de la Antena 1 ca să descoperi mai multe despre Gabriela Nistor.