Georgel Nuca, cântărețul de muzică populară, greu încercat de soartă. A dormit cu bunica oarbă până la 21 de ani

A învăţat să gătească de la 7 ani şi a mers la prăşit prin sat ca să aibă ce pune pe masă. Şi asta nu e tot! Artistul nu ar fi simţit dragostea mamei, care ar fi făcut diferenţă între el şi ceilalţi patru fraţi ai lui.

Îşi strigă în cântec durerea şi povestea sfâşietoare! S-a simţit blestemat, năpăstuit de soartă şi biciuit de funia cerului încă de când era doar un copil.

Cântăreţul cu ochii de culoarea cerului a strâns în el parcă toată durerea pământului, de la 3 ani, de când bunica lui i-a fost mai mult decât MAMĂ. Încă de atunci când a făcut primii paşi, artistul cu glas lin a fost împreună cu bunicuţa lui: două jumătăţi unite de suferinţă, dar cu încredere în Cel de Sus.

Deşi oarbă, bunica i-a fost toată forţa şi tot Universul

Georgel a avut o copilărie cruntă, a îndurat frigul şi foamea, iar singura alinare i-a fost glasul măicuţei pe care a îngrijit-o ca pe o sfântă. Şi-ar fi vândut ochii, doar să-i poată redea şi ei bucuria de a mai vedea o clipă. El a fost toată lumina ochilor ei, iar ea pentru el, soarele din sufletul lui!

Irina Dragomir, bunica sa, a murit la 84 de ani, acum nouă ani.

"Bunica nu vedea de peste 60 de ani, dar ea a fost omul care m-a învata multe lucruri frumoase", povestește

Ca şi cum soarta nu ar fi fost îndeajuns de crudă, printr-o întâmplare, Georgel a aflat că are cancer! Deşi vestea l-a secerat, i-a ascuns tot acest coşmar bunicii. Ar fi preferat să piară el, dar să nu o facă pe maica lui să sufere! Bătrăna a presimţit parcă disperarea lui şi în scurt timp ea s-a mutat în ceruri.

Artistul a simţit atunci că şi-a îngropat sufletul. Însă, ca un dar divin, ajutat de spiritul bunicii şi de credinţă, a reuşit să învingă boala crâncenă ca printr-o minune! O simte mereu alături, aşa cum a simţit-o toată viaţa. O strigă mereu şi ori de câte ori are un necaz, ştie că bunica Irina îl vegheză.

"Pentru mine, bunica a însemnat foarte foarte mult, când am pierdut-o parcă am pierdut jumătate din sufletul meu. Bunica a fost omul care m-a salvat și nu am cuvinte să-i mulțumesc în ceruri unde este", povestește artistul.

Pentru că a moştenit glasul şi harul tot de la bunică, artistul luptă să ducă mai departe cântecul, aşa cum i-a lăsat cu limbă de moarte cea care i-a fost icoană!