Liviu Vârciu, prima apariție la televizor alături de fiul său. De ce l-a ținut artistul ascuns de luminile reflectoarelor

Liviu Vârciu este mai fericit ca niciodată. Acesta se mândrește cu cele două fete și băiețelul său, însă este foarte discret în ceea ce privește viața privată și familia sa, motiv pentru care și-a ținut fiul cât mai departe de ochii curioșilor.

Deși a ales să nu publice imagini cu fața micuțului său, prezentatorul TV și-a luat inima în dinți și a ales să apară cu acesta pentru prima oară pe micile ecrane ale televizoarelor. Pentru că este o zi mare în familia prezentatorului TV, un reporter de la Acces Direct a mers acasă la acesta pentru a-l cunoaște pe micuțul Liviu Matei.

De ce l-a ținut Liviu Vârciu pe fiul său ascuns de luminile reflectoarelor

Liviu Vârciu a apărut pentru prima oară cu fiul său la televizor și ne arată cât de mult îi seamănă. După aproape un an de la botezul copilului, artistul și soția sa au decis să facă o petrecere mare pentru băiețelul lor.

Anastasia a fost cea pe care tatăl ei a prezentat-o prima telespectatorilor, ca mai apoi să dezvăluie motivul pentru care a ținut neapărat să își țină ascuns fiul.

"Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a spus Liviu Vârciu, vizibil mândru de fiul său.

De asemenea, prezentatorul TV a vorbit și despre iubita lui, care a lipsit în timpul interviului pentru că a plecat la coafat.

Micuțul a înduioșat inimile telespectaorilor cu trăsăturile sale superbe. Un lucru este evident, băiatul seamănă foarte mult cu tatăl său, lucru evident din material. Liviu Matei a fost adus de către mama artistului.

Un alt detaliu nu a putut să treacă neobservat. Artistul a dezvălui că fiul său seamănă puțin și cu fratele său.

"Matei Liviu seamănă puțin cu fratele meu. E acolo, și la frunte, la tot. Și la nervi un pic", a mai adăugat el, la Acces Direct.

Cum a început povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Anda Călin

Anda Călin îi este mereu aproape artistului și îl susține în tot ceea ce își propune, dar și Liviu Vârciu își apreciază și răsfață iubita în cele mai frumoase moduri.

În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și preferă să își țină viața personală departe de micile ecrane ale telespectatorilor. În primăvara anului 2019, frumoasa brunetă a adus pe lume cel de-al treilea copil al artistului, un băiețel perfect sănătos.

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea.”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.