Părăsit după 38 de ani de căsnicie. O iubea ca pe ochii lui din cap, dar femeia voia bărbați "cu mușchi"!

După aproape trei luni de la plecarea soției, moș Dumitru are o bănuială: "Are pe altcineva. După 38 de ani de căsnicie.. nu are inimă. Nu-i mai spune Vulpița din Blăgești, e mama Vulpoilor din Măgășești. Nu am păr în cap de câte ori m-a înșelat ea. Veronica nu știa, dar asta e unsă cu toate alifiile. "