Petrică Mîțu Stoian, ultima prestație tv. Artistul a filmat Revelionul doar cu câteva zile înainte de a se stinge din viață

În cadrul emisiunii de astăzi, 8 noiembrie 2021, la Acces Direct, s-au difuzat imagini cu ultima apariție tv a lui Petrică Mîțu Stoian. Artistul a filmat alături de Mirela Vaida, dar și de alți interpreți și celebrități românești, Revelionul anului 2022.

Petrică Mîțu Stoian, ultima apariție tv, când a filmat Revelionul 2022, cu doar 3 zile înainte de amuri

Lumea muzicală românească a fost zguduită de vestea că interpretul de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, cu doar 3 zile înainte, el a filmat un Revelion la Acces Direct. Imaginile sunt cutremurătoare de privit, doar prin simplul fapt că artistul nu a lăsat la vedere nicio durere și a fost mereu cu zâmbetul pe buze.

„Pe 3 am filmat Revelionul Acces Direct, iar pe 10 trebuia să facem Revelionul Antena Stars, dar nu vom mai face, deoarece el atunci va fi înmormântat. El era tot timpul cu zâmbetul pe buze. Despre această mare durere vom vorbi”, spune Mirela Vaida, după ce au fost difuzate imaginile de la Revelionul filmat alături de Petrică Mîțu Stoian.

„E greu pentru că trebuie să vorbesc despre bunul meu prieten. El degaja o energie pozitivă, când noi ne enervam, el găsea o poantă, ceva”, spune Constantin Enceanu la Acces Direct.

„De 40 de ani ne-am întâlnit foarte des, era nelipsit. Pur și simplu spunea în față el. El nu a dat de înțeles că ar avea ceva”, adaugă și Laura Lavric.

Ce spunea Petrică Mîțu Stoian la Revelionul 2022 Acces Direct

Petrică Mîțu Stoian a avut o serie de cuvinte de spus despre anul 2021, un an pe care el nu mai voia să-l ia în calcul. Acesta a avut chiar și un schimb de replici cu Mirela Vaida, unde au glumit cu privire la mai multe aspecte.

„La mulți ani, maestre”, îl invită Mirela Vaida, în platou. „La mulți ani, bine v-am găsit. Am cea mai frumoasă mustață.”, îi rsăspunde el. „Cea mai frumoasă, da”, mai spune ea.

„A venit 2022 și anul ăsta cred că ne vom pupa. Pentru tine am venit, mă bucur că ne reîntâlnim. Ne amintim lucruri frumoase. Ai și o asistentă frumoasă. Îmi propun să fie un an mult mai bun. 2021 nici nu vreau să mi-l amintesc, nici nu vreau să-l pun la anii mei. Îl consider un an nul. 2022 să ne aducă sănătate să fim mult mai aproape de tâmpla lui Dumnezeu”, spunea el pe data de 3 noiembrie 2021, când a filmat Revelionul 2022 la Acces Direct.

Motivul pentru care Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață

Se pare că moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă. A decedat în urma unui şoc septic. A fost resusicitat, dar organismul său nu a mai rezistat”, a declarat Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului de Urgenţă Reşiţa la postul citat.

Petrică Mițu Stoian ar fi luat tratament fără recomandarea medicului, lucruri care a dus la decesul lui.