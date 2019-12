Regina Fitnessului, transformare spectaculoasă! Alexandra Grapa are un trecut cu greutate: am avut 90 de kilograme

A început să se îngrașe din cauza cp ea a crescut mai mult cu tatăl ei. Tatăl avea cunoștințe 0 în privința gătitului sănătos. Totul se făcea în ulei, mezeluri în mare parte. Până la 20 de ani. La 20 de ani s-a mutat în București, la facultate. S-a apucat atunci de sală. În ultimii ani s-a modelat.

„Mă deranja că nu arătam bine, dar șocul cel mai mare l-am avut la facultate. Am avut o problemă cu hainele. Nu mai îmi venea nimic. Când m-am mutat în București toate fetele erau mai slăbuțe. Nu aveam bani mulți și îmi doream să împrumut haine de la prietenele mele.

Am avut la un moment dat apă la plămâni. Am ținut doar o perioadă tratamentul. Am evitat să fac radiografia să văd dacă mi-am revenit din boală. După nouă ani, când m-am dus la radiografie, mi-au zis că am plămâni de bebeluș. Datorită sportului. Am slăbit, dar eram cu burtă. Genul skinny fat! Eram slabă dar aveam carnea moale. Mi-am pierdut fundul. De la foarte mult cardio mi-am pierdut masa musculară.

Dacă ții dietă fără antrenament să păstrezi masa, pierzi foarte mult din formele corpului. Mâncam de două ori pe zi, salată, piept de pui. Asta a dus la complicații. Apoi mi-am descoperit pasiunea pentru femeile care fac fitness. Am văzut filmulețele motivaționale cu femei care practică fitnessul. Mi-au plăcut foarte mult formele și tot. Ca să pui masa pe tine, trebuie să crești numărul de mese și cantitățile. Ajungi la o greutate mai mărișoară. După perioada în care iei mai multe kilograme, începi să mănânci mai puțin. Trebuie să îți păstrezi masa și să pierzi grăsimile”, a povestit aceasta.