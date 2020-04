Scandal uriaș! Culiţă Sterp ar fi amenințat un fost angajat, al cărui copil tocmai murise: „Vrei să te snopesc în bătaie? Cum să pleci? Pune mâna pe muncă!”

Povestea lui șochează și pare că toată familia lui Culiţă ar fi implicată.

„În urmă cu patru luni, am lucrat la Culiţă Sterp. El având animale, la oi, ca cioban. Și și am lucrat acolo și nu am fost plătit. Nu mi-a dat banii!

Am fost amenințat cu bătaia. Că ce bani să-mi dea? Că eu mint că mi-a murit copilul! Eu trebuia să plec acasă, pentru că s-a întâmplat să-mi moară un copil”, a mărturisit Marian Moldovan.