Vitamina C nu combate coronavirusul! Un medic a demontat acest mit: ”Organismul nu stochează vitamina C!”

În cadrul emisiunii ”Acces Direct”, lt. col. dr. Ștefan Ion, Șeful Secției Clinice Boli Infecțioase din Spitalul Militar, a vorbit despre mesajul transmis pe WhatsApp, în care se spune că vitamina C și vitamina D3 fortifică organismul împotriva noul coronavirus.

Astfel, în cadrul emisiunii de la Antena 1, medicul a explicat că organismul nu are nevoie de o supradoză de vitamina C, motiv pentru care ar trebui ca oamenii să aibă un stil de viață sănătos, întrucât suplimentele de vitamina C pot face mai mult rău organismului.

„Avem nevoie de vitamina C, în dozele normale. O supradoză de vitamina C este excedentară. Organismul nostru, care e foarte deștept, reține câte vitamina C are nevoie. Nu trebuie să facem exces de vitamina C”, a precizat medicul care a spus, de asemenea, că nici spirtul nu este în regulă.