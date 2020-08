Lacrimi amare din iubire! Vulpița și Viorel, un nou scandal de proporții! Soții Stegaru și-au aruncat cuvinte grele: ”Ai dat cu piciorul la 6 ani de căsnicie”

”Viorele, zi și mie! Ce ai de gând, băiete dragă? Vrei să sparg telefonul? Că am curaj! Îți bați joc de mine, Viorele! Uită-te, Viorele, în ochii mei! Ce am ajuns în fața ta?”, i-a zis Vulpi lui Viorel cu ochii în lacrimi. În plus, Veronica își asumă greșelile din trecut și nu înțelege de ce acum soțul său se răzbună pe ea.

Veronica a plâns în hohote după soțul ei

”Am recunoscut! Da, domne! Am greșit! În fața tuturor! Ce vrei să faci acum? Să te răzbuni pe mine? Zi acum”, a urlat Vulpi. Viorel nu înțelege ce este așa greșit la gestul Elenei, lucru care a enervat-o și mai tare pe tânăra din Blăgești.

”Du-te cu ea și să vă spălați pe cap! De mine să uiți, Viorele! Ai dat cu piciorul la 6 ani de căsnicie! Pa! Te-ai răcit, Viorele! Te-ai răcit, crede-mă!”, i-a mai spus Veronica.