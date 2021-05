Toto Dumitrescu dă din casă! Hai să vezi ”Adela – Tot ce nu se vede”, episodul 19!

Actorul dă din casă despre personajul său, despre cele mai mari provocări de care are parte la filmări, dar și despre o etapă dificilă din viața sa, pe care a depășit-o cu succes. Hai să afli ce nu știi despre Toto Dumitrescu și despre Floppy!



Toto povestește cum a ajuns să facă parte din proiectul Adela. Acesta a mărturisit că inițial a dat casting pentru personajul Mihai, însă nu i s-a distribuit rolul, pentru că era prea mic pentru a interpreta un avocat. Toto a primit misiunea de a-l juca pe Luca, fratele Liviei, interpretată de Cristina Ciobănașu. Nu l-ai văzut pe Toto jucându-l pe Luca în serialul Adela, pentru că în viața sa a intervenit o perioadă de rătăcire, așa cum a povestit actorul în acest episod, drept pentru care Luca a ajuns să fie interpretat ireproșabil de către actorul Vlad Vîlciu. Hai să afli povestea!



”Cea mai mare provocare a fost să mă reabilitez cu totul. Am început interviul prin a spune că trebuia să fiu fratele tău (Luca). N-am fost fratele tău, pentru că am avut un moment de rătăcire.”, i-a mărturisit actorul Cristinei Ciobănașu.



”Am bătut la ușă, mi s-a deschis și mi s-a dat în loc de o cană cu apă, mi s-a dat o cană cu Floppy.”



Într-un final, după ce a depășit perioada dificilă, Toto a primit personajul Floppy, rol care îl provoacă și care îi place foarte mult actorului, însă îl pune și în dificultate! Hai să descoperi mai multe!



Toto Dumitrescu mărturisește că nu i-a fost deloc ușor să joace secvențele în care Floppy era om al străzii. Acesta declară că rolul l-a scos din zona de confort.



”Mi-am asasinat ego-ul și ăsta e un lucru de care sunt foarte mândru.”



Despre relația dintre ”cei trei mușchetari” din serialul Adela, așa cum i-a denumit Toto pe Floppy, Mihai și Călin, actorul declară: ”Crescând de mici în orfelinat, neavând familie, neavând pe nimeni, se aveau doar unii pe alții. Chestia asta te unește într-un mod greu de descris în cuvinte și greu de simțit. Chiar trebuie să fii acolo ca să îți dai seama cât de uniți sunt ei de fapt.”



Hai să vezi episodul 19 din seria ”Adela – Tot ce nu se vede” și să descoperi tot ce nu vezi în serial despre Toto Dumitrescu și despre personajul interpretat de el, Floppy!