Mireasa, sezon 11, 15 ianuarie 2025. Divergență între doamnele Mihaela și Dorina. Ce s-a întâmplat

Între doamna Dorina și doamna Mihaela a avut loc o discuție în contradictoriu. O replică spusă de însoțitoarea lui Iulian a deranjat-o pe mama lui Ștefan.

La Mireasa, Capriciile Iubirii a fost dezbătută tema căsătoriei cu o persoană care are copil. În timp ce doamna Dorina l-a sfătui pe Iulian să înceapă o relație de la 0, doamna Mihaela a spus că ea ar accepta o noră cu un copil, pentru că și ea a fost acceptată la rândul ei, după ce a trecut printr-un divorț. Când au ieșit din platou, cele două doamne au avut un schimb de replici.

„Mi s-a părut un pic deplasat”. Divergență între doamnele Mihaela și Dorina. Ce s-a întâmplat: „Am simțit că mi-a dat peste nas”

Doamna Dorina: Vorbește mult mai bine decât tine, așa că lasă-l că știe ce vrea!

Doamna Mihaela: Păi ce, am făcut eu ceva?

Doama Dorina: Păi tu ai zis că vrei cu copil, el ți-a zis clar nu!

Doamna Mihaela. Cred că nu m-ai înțeles bine! Eu nu am zis că nu știu ce vrea băiatul meu! Eu am zis că eu aș accepta, pentru că am fost acceptată!

„Mi-a căzut prost că mi-a atras atenția să-l las în pace. Doamna e foarte pașnică, dar mi s-a părut că mi-a zis așa cu un caracter mai puternic”, a spus doamna Mihaela în live.

„Mihaela a înțeles un pic altfel și am simțit nevoia să-i explic. Vă dați seama că nu trag pe nimeni la răspundere”, a spus doamna Dorina.

„Mi s-a părut un pic deplasat că în loc să-l laude pe Iulian mi-l laudă pe al meu și am simțit că mi-a dat peste nas”, a mai spus mama li Ștefan.

