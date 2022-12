Adela - Ce-i al tău e și al meu, lider de piaţã cu finalul ultimului capitol al poveştii

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30-23:37 serialul Adela - Ce-i al tău e și al meu a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului urban, cât şi la nivelul întregii ţări.

Serialul Adela, lider de piață. Sezonul 4 s-a încheiat cu un final fericit pentru personajele greu încercate în poveste

Pe segmentul urban, producţia s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor, cu o audiență medie 5.6 puncte de rating și 16.1% cotă de piață.

Şi la nivelul întregii ţări, finalul ultimului capitol al poveştii Adela a fost prima opţiune a telespectatorilor, în intervalul menţionat serialul înregistrând 7.7 puncte de rating şi 19.9% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului feminin din intervalul 18-54 urban, serialul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 6.2 puncte de rating şi 23.2% cota de piaţă.

Serialul Adela și-a scris aseară ultima pagină a poveștii care a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni. În timp ce Adela (Mara Oprea) și Mihai (Alecsandru Dunaev) au încercat de-a lungul timpului să-și creeze propriul drum cu dragoste, înțelegere și echilibru, umbra neajunsurilor surorii sale, Andreea, i-a acaparat și i-a tras într-o poveste unde moartea s-a semnat pe fiecare filă cu sânge. S-au pierdut multe vieți, din răzbunare, și toate au condus la final către un singur om: Lucian (Daniel Nuţă).

Însetat de răzbunare, de-a lungul poveştii, Lucian a ucis cu sânge rece ori de câte ori oamenii îl încurcau, atrăgând întreaga familie Andronic într-un carusel al morții și al durerii. Deşi a fost la un pas ca ultima sa victimă să fie chiar Mihai, până la urmă a fost o poveste cu final fericit. Adela şi Mihai au aflat că vor avea o fetiţă, în timp ce Delia (Anca Androne) şi-a găsit fericirea în braţele procurorului Lascu (Răzvan Fodor). Şi pentru Raluca (Claudia Vasile) şi Călin (Vlad Gherman) finalul a fost unul fericit, cei doi reuşind să adopte o fetiţă.

După succesul înregistrat cu cele patru sezoane ale serialului Adela, din 12 ianuarie, în fiecare joi, de la 20:30, Antena 1 le aduce telespectatorilor Lia – soţia soţului meu, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion şi va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

